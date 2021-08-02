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Formula 1 / Hungarian GP 新闻

维特尔被“官方”取消匈牙利第二名

国际汽联修订匈牙利大奖赛最终完赛成绩，取消塞巴斯蒂安·维特尔第二名资格，尽管阿斯顿·马丁有意提出上诉。

维特尔被“官方”取消匈牙利第二名

上周日在布达佩斯以第二名完赛的维特尔，因为赛后车检时燃油取样只得到了0.3升——没有达到规定的1升标准、被赛会干事判定为范技术规则，因而被取消了成绩。

阿斯顿·马丁几乎在裁定做出的第一时间就提出了上诉的意向，因为车队相信油箱里总共剩下1.74升燃油。这为车队争取到96小时来考虑是否正式提出上诉，以及那么做的话需要准备材料。

然而，周日当晚国际汽联发布的正式比赛成绩单上，维特尔的名字前保留了数字“2”。这一与过往案例不同的情况引发了不解甚至阴谋论，因为通常被取消成绩的赛车会被移除正式完赛成绩，哪怕有上诉需要进行。

但是当地时间本周一下午，国际汽联发出了修订版的正式比赛成绩单。事实上，并非国际汽联修改了程序，而是管理发布成绩单的工作出了差错。而在新的正式成绩单上，维特尔已经被标为“取消资格”，而刘易斯·汉密尔顿和卡洛斯·塞恩斯分别被提升到“2”和“3”。

不过这份文件中也备注了“这份成绩单是临时的”，最后的成绩要视阿斯顿·马丁是否真的上诉而定以及最终的结果。

阿斯顿·马丁方面怀疑是燃油泵出了故障，所以无法提取出足够的样品。而眼下，维特尔的赛车完整地被国际汽联扣留，需要运回法国的技术中心。

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