维特尔：与舒马赫的碰撞 “对双方都是一件蠢事”

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第一届迈阿密大奖赛最后阶段，维特尔和舒马赫在为第九的位次展开争夺，哈斯车手舒马赫正在接近拿取个人F1首个积分，而维特尔即将完成在连续两站中排进前十。

但是在第53圈时，两位德国车手在1号弯发生碰撞，舒马赫在1号弯鲁莽行事，而当时维特尔正在进弯，没发现同胞就在身边。在这之前，舒马赫在最后几个弯拼命阻挡Alpine的埃斯特班·奥康超车，这让维特尔得以超了过去。

撞车后，维特尔直接退赛，舒马赫则不得不进站更换一个新的鼻翼，并眼看着自己的F1首个积分蒸发在迈阿密的滚滚热浪中，最终只能名列第15位。

事后，与舒马赫家族关系亲密，并在某种程度上为年轻的米克担任导师的维特尔表示，这场事故“对双方来说都是一件蠢事”，两位车手都丢失了原本不错的比赛结果。

“这对我们来说当然都很愚蠢，结果就是这样，”维特尔告诉Sky。“很遗憾我们都丢了积分。我觉得那个弯是我的，我在前面，没想到他会上来。然后当我看到他的时候，已经太迟了。我要再看一遍。不过这对我们来说都是苦果，当然如此了。”

原本如果进前十的话，对维特尔来说会是对一场神勇比赛的精彩回报，本场比赛他和队友兰斯·斯特罗尔由于两辆阿斯顿·马丁赛车的燃料温度问题要从维修区起步。

维特尔依然觉得自己在比赛一些关键时刻“可以做得更好”，他发现超车比预计的要难。“超车非常非常困难。我之前认为应该会轻松一些，”他说，“出发时我要快得多，然后速度有一些下降，总是感觉晚了一步。当然安全车的出发让我们受益。我想我们今天至少可以拿个第八。”

舒马赫在比赛当时的无线电通话中说他认为1号弯是自己的，不过赛后当飙升的肾上腺素衰退，他的态度委婉了一些。

“真的我不知道。很明显这些赛车的后视镜太难看东西了，”他解释道，“今天以这样的方式完赛真是太不幸了。”

当被问及这一举动是不是也许太激进了，他说：“我不知道。我试着不要推进得太猛，想要留一些空间，不过显然贴得太近了。”

FIA赛会干事回看事故后决定不采取进一步行动，因为他们认为虽然事故中两位车手都有责任，但没有人需要为此承担主要责任。