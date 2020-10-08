维特尔、莱科宁欢迎小舒马赫FP1出场

七届F1世界冠军迈克尔·舒马赫的儿子米克，将在纽伯格林进行的艾菲尔大奖赛的周五第一节自由练习里，替换安东尼奥·吉奥维纳兹驾驶阿尔法·罗密欧赛车出场。

在2020年F2赛季还剩最后两个周末的情况下，21岁的舒马赫以22分的优势领跑车手年度积分榜。此次他在纽伯格林出场，也将是2012赛季之后，“舒马赫”的名字自第一次重新出现在大奖赛周末F1官方的时间榜上。

四届世界冠军维特尔始终把米克的父亲视为自己的童年英雄，并且当初抱着效仿偶像的目标加盟法拉利。虽然即将在本赛季结束后结束马拉内罗生涯，但他不仅对小舒马赫表示欢迎，而且相信他在F1有光明的未来。

“我认为本周末是他应得的机会，”2013年曾在纽伯格林获得过胜利的维特尔，在周四车手新闻发布会上表示。“希望我们不止在明天看到他，希望还能在今年其他的周五，接下来希望明年拥有比赛席位。这是我对他的希望。”

“显然他拥有一个出色的赛季，他正领跑F2积分榜。正如我说的，我希望他能够锁定一个明年的席位。我认为他是个很优秀的孩子。我真的挺喜欢他。我相信他会有很长的路要走并且表现出色。所以这肯定对他只是个开始。”

2006年舒马赫第一次退役后，前往法拉利接班的莱科宁在2007赛季就夺得了世界冠军，并且至今仍是最后一位替跃马赢下车手锦标的车手。

虽然2019年初小舒马赫加入法拉利赛车手学院时，芬兰人已经离开了马拉内罗，加入了如今负责以“阿尔法·罗密欧”名字参赛的索伯，但是他认为虎父无犬子。

“我并不十分了解他，但几年前我们就交谈过，他是个很好的小伙子，而且在很多地方跟他父亲是一个模子里刻出来的，”莱科宁说道。

“很高兴看到他。我认为明天他将驾驶赛车挺好。对安东尼奥来说很遗憾，但那只是FP1。希望明天的天气没问题，那么我们能正常地跑一下。如果天气跟今天一样惨，就不会太有趣。但是我认为看到他第一次出场——特别是为我们——很好。”

值得一提的是，小舒马赫将成为查尔斯·莱克勒克之后，第二位在索伯/阿尔法获得周五出场机会的法拉利赛车手学院成员。摩纳哥人在2017年获得了多次FP1机会后，在2018赛季正式代表索伯比赛。

在莱克勒克看来，年轻的德国人无需通过这次周五出场证明任何事情，因为他已经在F2赛场证明自己的能耐。

与此同时，明年将转投法拉利、取代维特尔的卡洛斯·塞恩斯也认为本周末的机会是小舒马赫凭实力换来的，尽管他经常表现出“慢热”的节奏。

“米克已经证明了他的才能和心理素质，你只需要看他的比赛和成绩就知道，”西班牙人表示。

“没有车手是相同的。有些人无论到哪个类别的比赛都能赢，他们进入状态非常快。但是另一些则像米克，需要更多时间适应赛车，而一旦适应了，他们就与那些第一天就获胜的人一样出色，甚至表现得更好。

“据我近几年的观察，米克是个很刻苦的男孩，他很放松。当他适应赛车后，他就开始非常快。每个人身上都有其他车手的影子，但米克已经表明了这个F1出场机会是他挣来的，他通过自己在F2的努力换来了这次FP1的机会。”