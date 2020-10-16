维特尔：舒马赫拥有无人能及的特质

汉密尔顿在纽伯格林进行的艾菲尔大奖赛中，追平了舒马赫保持的91场胜利纪录，并且赢得个人第七个世界冠军头衔在望。不仅如此，依照英国人当前的状态、梅赛德斯车队的竞争力以及2021年赛车保持不变的规则，他正奔着新纪录而去。

维特尔一直把舒马赫视为自己的童年英雄。2013年第四次夺得世界冠军时，他被视为最有机会追上其偶像纪录的人。2015年，他满怀效仿舒马赫与法拉利成功的信念，加入马拉内罗，但是未能成功，至今未能第五次问鼎并将在今年年底离开意大利车队。

如今，面对汉密尔顿的成就，维特尔极其认可，但是他仍然相信舒马赫无人能及。

“我不得不说迈克尔永远是我的英雄，”维特尔表示，我认为迈克尔有一种我从没在其他车手身上看到的特质，是那么的强大。”

“事实是小时候我敬仰他，而我小时候不会敬仰刘易斯，因为我跟他比赛。所以这是一个不同的情况。但是也许10、15、20年之后，会对此更加倾佩。

“但是明显的是，当你还在比赛的时候，你看着自己，而不是其他人。但是正如我说的，你不能为他取得的成就致以足够的敬意。”

当2010年舒马赫复出后，维特尔与他同场竞技过三年。不过，俩人多次一起搭档代表德国队参加过Race of Champions。近距离的观摩，让他感受到舒马赫的特别之处

“我认为他曾比我见识过的任何人更出色。他有一种难以解释的天然的能力，”维特尔表示。

“显然我没看过他年轻时开卡丁车的表现，但是如果你看到过他年长之后。我很高兴同他一起参加过几次Race of Champions，并且见识到更多他控制赛车的技艺。

“除此之外，他的工作态度令人难以置信。在我看来，这两者的结合令他凸出。我还没见到过匹配的人。”