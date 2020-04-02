维特尔：续约谈判中幸福感比高薪更重要

维特尔与法拉利的合约将在今年年底到期。意大利车队在去年圣诞与查尔斯·莱克勒克续约至2024年，意味着车队重心的转变，把年轻的摩纳哥人视为车队的未来。

这令维特尔在马拉内罗的前途变得不确定，尽管法拉利领队马蒂亚·比诺托在2020年新车发布会期间表示德国人依然是车队的“第一选择”，而且相信“很快可以达成共识”。

维特尔在2015年加盟法拉利。2007年中途开始参加F1的他，是当前赛道上除了基米·莱科宁和刘易斯·汉密尔顿之外，参赛经验最丰富的车手，也是薪水最高的车手之一。

不过在接受Motorsport.com独家采访时，这位四届世界冠军得主透露，在他看来合约谈判中要求高薪水并不那么重要。

“这取决于对你重要的是什么，驱使你的是什么。”德国人说，“那是公平的。如果金钱是你的动力，那么它能够驱使你走得非常远，让你非常成功。”

“有很多运动员、生意人为金钱着迷。我认为真正的问题是人们是否知足。你懂吗？不仅在F1时这样。显然，F1有点像一个马戏团，而且是被宠坏的马戏团。因为他们赚了很多钱，而钱会把人宠坏。我认为平均起来真的是这样。”

“但问题是，正如我说的，你是否知足……所有到了某个时刻，可能这不是最重要的事情。”

2015赛季，维特尔为法拉利打破了胜利荒，并在一个赛季里拿下三场胜利。自那以来，他又11次把胜利带回马拉内罗。

“我认为更多的是欣赏，”他继续说，“如果你期待别人来做我们的工作——这是一份只有几个人做得了的差事，能做的人数是有限的——我们把我们的生活都贡献在这上面，所以你需要懂得欣赏。”

“我们的职业生涯比其他一些职业短。所以我认为，真正重要的是你感到幸福。所以我认为那是关键。”

Sebastian Vettel, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

五年来维特尔还没能与法拉利一起夺得世界冠军，但是他依然把与跃马重返巅峰视为自己的任务。只是近期也有不少心怀大志的中游车队——如迈凯伦、雷诺——有意招揽这位前世界冠军的传闻。

当被Motorsport.com问到能否想象自己回到中游车队，维特尔回答说：“我不知道。这就是答案。

“我真的不知道。因为当我还在中游集团的时候，是我职业生涯始于Toro Rosso的时候以及刚刚加盟红牛初期，但很快就成为可以赢比赛的车队。

“但我在Toro Rosso开始参赛的时候，第一年同维坦托尼奥（里尤兹）一起，我们只能排在第17名、第15名。我们能够争的并不多。后一年很奇妙，因为我们能够争一争，差不多第12名或前十名。在那个赛季结束时，我们成为了前十名的常客。

“所以这需要视情况而定。当你从中游集团开始时，前十名对你就意义重大，前五名就不可思议了。当你有十年时间都在前五名，然后回到第15名，肯定感觉不一样。反之，当你之前一直都是第18名，如果你第一次拿到第15名，那么就是最棒的事情了。

“我认为你不能无视你取得过的成绩。以基米（莱科宁）为例，他现在不可能争取胜利。我认为他想要去争胜，如果他可以选择的话，他会想去赢得比赛。但是我认为，你也能找到或看到驾驶赛车和独自比赛的愉快之情。”

虽然今年七月维特尔也只是将满33岁，但是“现实的”他不认为自己的F1生涯会再延续十年，而且他的确有其他想法。值得一提的是，日前这位德国人在回答法拉利征集到的车迷问题时，他表示有意在退役后去大学完成机械工程专业。