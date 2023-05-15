维特尔的碳中和燃油供应商与F1车队接洽

P1燃油（P1 Fuels ）技术公司在去年的英国大奖赛上引起了大家注意，期间维特尔驾驶奈吉尔·曼塞尔1992年夺得冠军的赛车，用其非化石燃料完成了一次巡游。

当时，维特尔表示此举的动机之一，是为证明我们是可以用一种更可持续的方式去使用过去和现在的赛车内燃机。

“我用碳中和燃料来证明我们依然可以守住我们的历史和遗产以及赛车文化，但是是用一种更加负责任的方式，”他在巡游之前这样解释道。

P1燃油相信在赛车中展示自己的技术能够帮助加快其产品在消费者中的广泛接受度，公司也已经是世界拉力锦标赛的独家供应商。现在，P1燃油联合创始人兼首席运营官本杰明·波赫哈默尔（Benjamin Pochammer ）透露公司已经开始和一些F1车队供应商一起工作评估未来合作的可能性，因为大奖赛将从2026年起全部使用可持续燃料。

虽然F1目前只和沙特阿美独家研究2026的燃料规则，P1燃油表示已经在和车队们讨论研究可以如何参与进来。

关于公司现在和F1车队们讨论到什么程度，波赫哈默尔在葡萄牙拉力赛上这样告诉Motorsport.com，“大家在互相了解。F1目前没有在招标，目前这个领域只有沙特阿美。不过在F1，每个人都可以使用不同燃油公司的产品。所以事实上，已经有一些与车队合作的公司想要测试我们的产品。”

1992 World Champion Nigel Mansell with his Williams FW14B and Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

虽然波赫哈默尔没有展开说明自己提到的是哪些公司、哪几支车队，他表示这是一种“令人兴奋”的可能性，这会大大提高P1产品在大众间的知晓度。

“我们热爱赛车，所以这很让人兴奋，”他说，“不过我们着眼的是大众消费市场。我们真的想要带来一些变化。我们有一个愿景，这是第一步，不过第二步是站到市场上，这样大家都可以使用这种燃料，因为那是我们的愿景。”

与维特尔的关系

虽然和维特尔的合作大大提高了P1产品的知晓度，波赫哈默尔表示他们之间的关系完全是私下的，原因只是德国人想要为改善气候环境贡献一份力量。

波赫哈默尔说：“2015年，他说，‘我需要为改善气候做一些什么，我想要比赛。’所以，这就是主要的想法。这花了几年时间，现在我们已经证明所有引擎都可以。“

”规则在那儿，全世界都在研究。他（维特尔）很喜欢P1正在做的事。维特尔不是官方代言人或者什么。他是使用者，事实上不管他走到哪，他都说：‘好的，我开你的车，但我只用P1。’我们很喜欢这样。维特尔对这个议题是非常认真的。他这么做不是为了其他原因，只是因为他真的想要带来一些改变。”