维特尔的九连胜先例给迈凯伦带来争冠希望

迈凯伦车队表示，四届F1冠军塞巴斯蒂安·维特尔在2013年下半年破纪录的九连胜表明了为什么梦想双冠王是合理的。

尽管马克斯·维斯塔潘和红牛在积分上仍然有相当大的优势，但兰多·诺里斯在荷兰大奖赛上的压倒性胜利再次点燃了他和迈凯伦的夺冠希望。

在赞德弗尔特，诺里斯领先维斯塔潘22.896秒完赛，创造了2024年最大的领先优势。这一轨迹让迈凯伦在车队和车手战斗中看到了希望。上周末迈凯伦净追红牛12分，在制造商年度积分榜上仅落后对手30分。

而在车手积分榜方面，凭借赢得比赛和拿下比赛最快圈，目前诺里斯落后维斯塔潘70分。如果他能在本赛季剩下的九场比赛中重复这一胜利和最快圈的壮举，那么这将足以让他以冠军的身份结束本赛季。

尽管这将是一项相当艰巨的任务，但迈凯伦表示就历史来看，尤其是2013年夏休后维特尔和红牛完全控制F1的方式，证明了占据统治地位是完全可能的。

在2013年上半赛季里，维特尔苦战梅赛德斯和法拉利，争夺比赛胜利。但夏休结束F1重启后，局面发生了戏剧性的变化。从比利时大奖赛开始，维特尔自成一个“联赛”，赢得了从比利时大奖赛到收官站的所有九场比赛，从而获得了他的第四个也是最后一个世界冠军。

The McLaren trophy delegate sprays Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, with Champagne on the podium Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

在荷兰大奖赛结束后，迈凯伦领队安德雷亚·斯戴拉表示，车队已经注意到了维特尔在十多年前完成的先例，并将其与当前所面临的挑战联系在了一起。

当被问及争夺双冠王的大战如今是否打响时，斯戴拉表示：“我认为就制造商锦标赛来说，竞争甚至在这场比赛之前就已经打响了。”

“在车手锦标赛中，我们绝对想要保持头脑清醒，专注于可能的事。我们甚至讨论并观察了维特尔在2013年的表现，我们想说：‘我们也有这种可能。为什么不能呢？‘我们需要保持专注。我们需要认为这是可能的。”

在荷兰大奖赛上，斯戴拉解释说，他认为车队在赞德弗尔特的竞争力得益于赛道特性，但也承认车队在比赛中发挥的表现远远超出了他们的预期。

“我不得不说，从表现的角度来看，这是非常令人鼓舞的，”意大利人表示。“与此同时，它发生在一条似乎非常适合我们赛车的赛道上，就像匈牙利那样。即使在匈牙利之后，外界也说，‘啊，每场比赛他们都会是第一名、第二名’。但事实并非如此，目前我们的表现非常依赖于赛道。”

“但就排位赛表现和比赛表现而言，这绝对超出了预期，在某种程度上，甚至轮胎的衰竭也非常好，以至于兰多在最后一圈取得了比赛中的最快圈速。”

虽然斯戴拉认为目前的情况意味着迈凯伦可以考虑挑战世界冠军，但诺里斯认为还不到考虑这些事情的时机。

“从今年的第一场比赛开始，我就一直在为冠军而战。这不是现在突然的决定。我需要做得更好。我一整年都很努力，但我仍然落后马克斯70分。所以现在想什么都是很愚蠢的。我一次只想一场比赛，只要继续专注我现在正在做的事情，因为提前思考和考虑剩下的事情是没有意义的。”

翻译/小飞侠