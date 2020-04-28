维特尔留在法拉利会令莱克勒克“绝对高兴”

今年年底与法拉利合约到期的维特尔，正与意大利车队协商续约事宜，尽管在一定程度上受到了新冠肺炎疫情影响。

虽然去年首次搭档期间，莱克勒克与维特尔在赛道上发生过不少争议事件，但是年轻的摩纳哥人再一次重申，他对四届世界冠军留在法拉利没有任何问题，反而持欢迎态度。

“我对与Seb搭档非常高兴，”莱克勒克表示，“我认为那挺好，即使我们在赛道上有一些问题，像在巴西那样的。我认为那一直是很好的关系，即便从外部来看，可能看起来不是那样。”

“所以我会很高兴留下他，但是无论谁与我搭档，我会尊重决定。归根结底，适应队友是我的工作。无论队友是谁，你总是能从他身上学到一些。”

“所以我欢迎任何人，但如果Seb留下，我会绝对高兴。”

受到当前的疫情影响，多支车队已经启动了控制成本的措施，迈凯伦、雷诺、威廉姆斯车手已经接受了降薪。

由于马拉内罗处在疫情较为严重的意大利北部，法拉利在3月中旬就接受意大利政府的指示关闭了整个工厂，包括赛车部门和跑车生产线。意大利车队与自己的车手也在商讨降薪的事情，对此莱克勒克认为是“正确的”，因为“需要适应环境”。

摩纳哥人在去年圣诞与法拉利续签5年长合约，这使得原本刘易斯·汉密尔顿与跃马的传闻不太可能成真。与此同时，随着托托·沃尔夫看起来将继续掌管梅赛德斯F1车队，六届世界冠军留在“银箭”的可能性大大增加。

对于汉密尔顿的未来，莱克勒克表示他只关心自己与法拉利的合作。摩纳哥人说：“如果他是那么认为的，感觉自己在正确的地方，我为他高兴。”

“我对自己在哪里感到高兴。法拉利一直是我梦想中的车队，我只想带领我的车队到它配得上的水平并且获胜。”