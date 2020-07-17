维特尔：法拉利F1升级套件不会“扭转乾坤”

法拉利已经开始对其SF1000进行了空气动力学改改进，以解决在季前测试中发现的设计缺陷。

在上周的斯蒂利亚大奖赛上，车队提前引入了一套原计划在匈牙利才开始投入使用的主要升级套件。然而，由于糟糕的天气和维特尔和查尔斯·莱克勒克第一圈的碰撞，车队未能获得足够、有效的运行数据。

本周末，法拉利的赛车规格将保持不变，车队的重心将是更换上周损坏的部件。尽管一些乐观的迹象表明情况赛车状况已有所改善，但维特尔表示，在匈牙利大奖赛之前，向前迈出重要一步的希望还没有实现。

“我们知道，这些部件已经发挥了作用，”德国人表示，“我们希望它们能明显地扭转乾坤。但在目前这个阶段，情况并非如此。”

“但是我们必须在真实的比赛条件下证明它们。所以我认为这将很有趣，我们很期待看到赛车明天的表现，尤其是在正赛中。”

当法拉利在红牛赛道的直道上挣扎着与对手抗衡时，车队并不期望更紧凑的匈牙利赛道对他们的赛车来说会更有利。

莱克勒克表示：“我认为现实的是，目前我们的表现很挣扎，所以我不认为我们现在可以考虑争夺领奖台。但我们正在试图改变这一点，竭尽全力改变这一状况。”

在被问及对于动力要求相对较低的匈牙利赛道是否能让法拉利大显身手时，莱克勒克表示:“所以和去年一样，这也是一条困难的赛道，我认为我们在这条赛道上也很挣扎。

“今年我们有一辆不同的赛车。希望在平衡上做出的改变能帮助我们，但我很怀疑比赛的格局是否会和上周末的完全不同。所以我估计情况会差不多。”

翻译/小飞侠

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