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维特尔：法拉利生涯意义”超越世界冠军和胜利“

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维特尔：法拉利生涯意义”超越世界冠军和胜利“
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塞巴斯蒂安·维特尔在阿布扎比完成他的法拉利生涯谢幕战后表示，六年马拉内罗时光的意义超越了“世界冠军”。

上周日，法拉利全体在车房前列队，恭送维特尔参加他代表跃马的最后一场大奖赛。尽管德国人与队友查尔斯·莱克勒克双双无缘积分区，但他依然心情激动。只获得第14名的他在无线电里唱起了意大利歌曲。

赛后，法拉利与维特尔一起合影留念，并且送给了他一座仿真的超大型奖杯，作为告别礼。谈及这些特殊的时刻，德国人向效力了六年的车队表示敬意。

“我与这支车队曾度过很多高光时刻，每次（获胜）我都十分激动，”维特尔在最后一次作为法拉利车手面对媒体时表示。“因为某些原因我会开始唱歌。我认为最后唱一次是很好的方式。”

“我唱的那首歌是非常非常受欢迎的意大利歌曲，Adriano Celentano演唱的《Azzurro》。我改了歌词，所以我希望不会有版权问题。我认为这是表达对车队感谢的好方式。

“那个奖杯，我自己也感到惊讶。显然我以前从没取得第14名还得到奖杯。因此这肯定会是一段美好的记忆。奖杯上刻了所有的胜利。今年在某种程度上是对我与这支车队一起度过的美好时光的追忆。”

2015年加盟法拉利后，维特尔赢下了14场胜利，是跃马历史上获胜次数第三多的车手，排在迈克尔·舒马赫和尼基·劳达之后。

今年5月，意大利车队决定不与德国人续约，而他最终决定加盟下赛季变更为阿斯顿·马丁F1车队的Racing Point。

离别之际，当被问及是否完全体会作为法拉利车手的意义时，这位四届世界冠军得主依旧表示“没有遗憾”。

“这是我会珍视的一天，因为是要同许朋友以及过去几年来相亲相爱的人告别，“维特尔说道。“我会想念他们，但我相信我不会永远失去他们。德语有云——不知道英文里是不是也这么说——人们总是会在人生中彼此相遇两次。

”时间会给出答案，但我已经从这里车队学到了很多，他们已经给我带来很多，我对此非常感谢。这超越了世界冠军和胜利。”

当初加盟法拉利时，维特尔渴望复制偶像舒马赫与意大利车队共同取得的成就。但是，双方多次向世界冠军发起挑战，都未能如愿以偿。

“显然有很多原因——为什么我们没有成功，没有完成我们力求实现的任务，”下赛季即将与法拉利成为对手的德国人表示。“但是最终你留下的，是你们一起分享的记忆和热情。一路走来我与很多人都分享了。所以回顾过去，我没有遗憾。

“肯定有过错误，当然也有高潮与低谷，我认为这已经有了完整的体会。我从来不是很情绪化的人，但是今天不同。今天我会记住的不是第14名，而是整体的意义。”

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Series Formula 1
Event 阿布扎比大奖赛
车手 塞巴斯蒂安 维特尔
Author Frankie Mao

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