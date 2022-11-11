维特尔没有“外界压力”，“平静”对待个人谢幕演出

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本赛季仅剩下本周的圣保罗和下周阿布扎比的两场比赛，意味着目前距离维特尔正式“挂盔”只剩下两个比赛周末。德国人坚持认为，就表现而言，他唯一需要满足的人就是自己。

“我是这么想的，”当被Motorsport.com问及对于以出色成绩谢幕的感想时，维特尔表示，“在做决定之前，我考虑了很多事情，外界也有很多想法，可能对人们来说，拥有一场好的比赛很重要。”

“当然，能赢得最后一场比赛会很棒，但现实一点，我认为这会非常困难！从外界来看，你自然会认为以出色的成绩退役会更好，并且赢得最后一场比赛，或者再赢一个总冠军是如此重要。”

“但我的感觉是，我越想越觉得，唯一真正重要的人是我自己。当然，你可以说这是一个很好的故事，这是一种更好的方式。无论如何，是谁要面对离开呢？“

“我无意冒犯，这无关你或大众的看法。从某种程度上说，这是我的想法，并不是自我主义。但我就是这么看待它的。”

“所以我坦然接受。我知道不管我参加了多少场比赛，我的最后一场比赛或许不会是所有比赛中最出彩的。但这无关紧要。”

在阿斯顿·马丁车队度过了时常令人沮丧的第二个赛季后，维特尔在最近铃鹿和奥斯汀的比赛中表现强劲，并在上述两场比赛最后一圈的缠斗中均战胜对手，彰显了昔日的战斗力。

“我的意思是，这显然很棒，”维特尔表示，“比起在墨西哥由于速度太慢，我的位置一直往下掉，我更享受这些比赛。所以这是肯定的。”

“但我认为总的来说，我很幸运，有那么多场比赛我都在前进，而不是倒退。”

当被要求总结自己的职业生涯时，维特尔认为现在做出评价还为时过早。

“我还没有回头看。所以这可能是10年后的问题。不过，我对它很满意。显然，我有很多亮点，很多伟大的比赛，并认识和合作过很多伟大的人。

“当然有一些时刻可能不甚理想，但我认为它们帮助我达到了今天的位置。”

“所以我没有实质的遗憾。我认为我度过了一段非常愉快的时光。总而言之，我认为这是一种荣幸。我很高兴能接受这一切、我学到的一切、我经历的一切、得到的所有支持，以及希望在下一篇章中给我带来鼓舞。”

当被问及是否怀旧时，德国人补充道：“我不知道下周会感觉如何。不过，我不知道我现在看起来是不是很怀旧！我期待这里的比赛。我想有时候我花了太多的时间去想接下来会发生什么，而没有好好享受当下。”

“但我几乎不会花时间回顾过去，而只是想搞明白为什么我这么慢、我们错过了什么，等等。”