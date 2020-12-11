维特尔：汉密尔顿/梅赛德斯之强势不是法拉利生涯“失败”的借口

在效力了法拉利六年之后，维特尔在马拉内罗的生涯将在本周末的阿布扎比大奖赛后画上句号。德国人总共替跃马14次赢得过比赛胜利，但是多次冲击世界冠军却以失败告终。而他个人的世界冠军数量依然停留在四个。

同期里，汉密尔顿与梅赛德斯的组合尽显强劲本色，英国人在转投德国车队后六次捧走世界冠军，并在今年成为了七冠王，同时大奖赛胜利场数也达到了历史第一。

今年5月，法拉利宣布不会与维特尔续约，尽管在年初的新车发布会上，车队领队马蒂亚·比诺托曾声称德国人是车队的首选。此后，维特尔透露了车队从未真正给他过合约，而是最后直接由比诺托电话通知了他车队的决定。

面对自己的法拉利生涯走到终点，维特尔曾坦言没能实现终极目标——把世界冠军带回马拉内罗——是这段合作中的失败，因为他从小梦想着复制偶像迈克尔·舒马赫与意大利车队取得的成就。

当被问及用“失败”来形容是否过于严厉时，考虑到他其实是法拉利历史上获胜次数第三多的车手，而且同期遇到了鼎盛时代的汉密尔顿/梅赛德斯组合，维特尔回答说：“这不改变任何事。我们依然失败了。

“我们的抱负和目标是赢得世界冠军。结果我们没有，所以我认为那只是实话实说。我不认为大声说出来会改变任何事情。所以可能我们是在对抗非常强的车队/车手组合——我们迄今为止所见的最强的组合之一。

“但我们的目标曾是比他们更强。在这方面，我们失败了。正如我说的，那是有原因的。我们完成过好的比赛和坏的比赛，我们接近过，有时候我们落后很远。有很多原因，但在整体上，我认为那并非不公平，那是事实。说出来没有什么错。”

2017和2018赛季维特尔两次在世界冠军争夺中输给了汉密尔顿，尤其是后一个赛季里，他在前十场比赛过后积分领先。但是在第11场于霍根海姆主场的比赛里，处于领跑位置的他在下雨后失误撞墙，此后就渐渐失势。

而且自那以后，维特尔多次在赛道上出现打转失误。2019年当查尔斯·莱克勒克成为队友后，前者的成绩和表现都处于下风。

尽管两年前在霍根海姆的失误，成为当年世界冠军争夺的分水岭，而且看似对维特尔与法拉利关系也是如此，德国人否认有那么大的影响。

“不，我认为过去几年发生了许多事情，十足是一趟过山车,”维特尔向Motorsport.com说道。“今年在势头方面，没帮上忙。失误是小失误，但是结果巨大，相当大的惩罚。”

”但是我认为2018年发生了更多事情。(法拉利前主席塞尔吉奥)马奇奥内先生的去世，从毛里齐奥（阿里瓦贝内）到马蒂亚的领导变动，所以也许2018年对很多事情都是决定性的一年。

“但是我不知道你真的可以分解到仅仅一件事情。显然在2016年詹姆斯（艾里森）离开了我们，因为当时个人事务的冲突。我认为回过头去看，有很多事情我们原本能够以及原本应该做得更好。但是万事皆有原因。我认为主要的事情在我这边时确保我从中学到了，我认为我已经通过赛道上的一些事情成长了，就像在德国和霍根海姆，还有其他赛道下的事情。

“总之，我认为我感觉现在比过去自在多了，或者更好的地方，但肯定的是当时并不容易。”

2021赛季，维特尔将加入即将更名为阿斯顿·马丁F1车队的Racing Point，后者将成为他职业生涯的第四个东家。