维特尔：汉密尔顿配得上“六冠王”

因为法拉利赛车在上半赛季的发挥欠佳以及自己多次没有拿出应有的水准，维特尔在很久以前就失去了争夺今年车手年度冠军的希望。而在汉密尔顿的第二个“世界冠军点”，德国人又因为赛车悬挂失灵后退赛而非常失望。但是比赛结束后，他第一时间走进了领奖台休息室，与刚刚第六次加冕世界冠军的汉密尔顿做了短暂的交流。

虽然俩人在过去三年中为争夺胜利而在赛道上擦出过不少火花，尤其是2017年发生在阿塞拜疆的顶撞，但是维特尔与汉密尔顿保持着良好的私交。英国人也多次在对手受到舆论压力时为他声援。

“我认为如果有人赢得世界冠军六次，那么他理应获得所有的。我也是对他那么说的，”维特尔在奥斯汀赛后的法拉利新闻发布会上透露，“我为他感到高兴。我不高兴的是我们今年并没有在竞争行列里，我们落得太靠后了。”

“我们需要尊重他在去年和今年取得的成绩，加上他与他的车队是有多么强大。我为他高兴，而为我们自己则不太高兴。”

与此同时，今年刚刚加入法拉利就时常与汉密尔顿争夺胜利的查尔斯·莱克勒克，也向梅赛德斯车手表示祝贺。

“我还没有赢过一次世界冠军，”他说，“一个世界冠军已经是巨大的成就了，所以赢了六个是那么的不可思议。我认为他配得上这个成就。他在这个赛季里非常不可思议。我在电视上看着他比赛长大。所以要向他表示极大的祝贺。”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Lando Norris, McLaren in the Press Conference Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

六个世纪冠军、83场胜利，汉密尔顿已经距离迈克尔·舒马赫的终极纪录近在咫尺。

今年，随着两位英国新秀——兰多·诺里斯和乔治·拉塞尔——加入，F1又有了三名英国车手。年轻的俩人都把年长的同胞视为看齐的对象。

“我猜他是我小时候就一直敬仰的人，是我喜欢观摩的车手，”诺里斯表示，“自从我六、七岁开始看F1，看他的很多比赛就让我非常激动。虽然我没有走过这样的旅程，但是我看了很多比赛，这带来的不是信念或信仰，带来的是信心，知道或者将来可以在某种程度上争取赶上他。”

2008年汉密尔顿第一次夺冠时，诺里斯只有九岁。而今年他成为参加F1最年轻的英国车手，同时也在迈凯伦留下出彩的表现。

“现在的装备与他刚加入F1、效力迈凯伦时区别非常大，”迈凯伦新秀说，“所以有些事情不会完全相同。其他车手没有可能做相同的事情。但是他在很多方面都十分在行，而我会进步，争取像他一样出色。所以，是他激励了我，也是我从小非常敬仰的人。”

相比诺里斯，拉塞尔因为也是梅赛德斯体系下的车手，所以与汉密尔顿的接触更多，而了解到后者如何工作也改变了他的看法。

“与兰多一样。自从我想成为F1车手，他绝对是我敬仰了很久的人，特别是过去两年，”威廉姆斯车手说，“在（梅赛德斯）车队里见到他，让我对他增添了许多敬意。”

“我以前认为他只是靠着天赋跳进赛车就取得成绩，但是他付出了很多的努力，在细节方面下了很大的功夫。在梅赛德斯的这几年，我从他身上学到了很多，所以对他的成就完全尊重和仰慕。”