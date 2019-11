维特尔：汉密尔顿配得上“六冠王”

因为法拉利赛车在上半赛季的发挥欠佳以及自己多次没有拿出应有的水准,维特尔在很久以前就失去了争夺今年车手年度冠军的希望。而在汉密尔顿的第二个“世界冠军点”,德国人又因为赛车悬挂失灵后退赛而非常失望。但是比赛结束后,他第一时间走进了领奖台休息室,与刚刚第六次加冕世界冠军的汉密尔顿做了短暂的交流。

虽然俩人在过去三年中为争夺胜利而在赛道上擦出过不少火花,尤其是2017年发生在阿塞拜疆的顶撞,但是维特尔与汉密尔顿保持着良好的私交。英国人也多次在对手受到舆论压力时为他声援。

“我认为如果有人赢得世界冠军六次,那么他理应获得所有的。我也是对他那么说的,”维特尔在奥斯汀赛后的法拉利新闻发布会上透露,“我为他感到高兴。我不高兴的是我们今年并没有在竞争行列里,我们落得太靠后了。”

“我们需要尊重他在去年和今年取得的成绩,加上他与他的车队是有多么强大。我为他高兴,而为我们自己则不太高兴。”

与此同时,今年刚刚加入法拉利就时常与汉密尔顿争夺胜利的查尔斯·莱克勒克,也向梅赛德斯车手表示祝贺。

“我还没有赢过一次世界冠军,”他说,“一个世界冠军已经是巨大的成就了,所以赢了六个是那么的不可思议。我认为他配得上这个成就。他在这个赛季里非常不可思议。我在电视上看着他比赛长大。所以要向他表示极大的祝贺。”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Lando Norris, McLaren in the Press Conference

Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images