维特尔：汉密尔顿是“我们时代最优秀的”

在一场从开始到结束充满了各种意外的雨战里，汉密尔顿在不被看好的情况下，从第六位发车后，历经几次惊险的跑出赛道的场面，凭借娴熟的驾驶技术和对比赛的超强解读能力，在极其艰苦的条件下，以领先第二名塞尔吉奥·佩雷兹半分钟的巨大优势赢下胜利。

当唯一的争冠对手、梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯在全场6次打转，仅仅名列第14名时，英国人以当仁不让地方式，兑现了今年的第一个世界冠军点，也拿到了个人第七个锦标赛头衔——追平了迈克尔·舒马赫的纪录。

赛后，他的长期对手、本场比赛里今年第一次进入前三名的维特尔，特意走到他的赛车边向他表示祝贺。

“我告诉他这对我们非常特殊，因为今天我们能够见证历史被创造了，”德国人在新闻发布会上谈起当时俩人的交流。

“他绝对是我们这个时代里最优秀的。我认为总是很难比较（历史上最优秀的车手）。你怎么可能比较方吉奥、斯特林·莫斯和我们这一代？你没法。

“可能我们会一无是处，因为我们可能会在驾驶那些赛车的时候吓得屁滚尿流！可能他们坐进我们的赛车会毫无作为，因为它们太快了。谁知道。但是那不重要。我认为每个时代都有属于它的英雄人物，刘易斯无疑是我们这个时代最优秀的。”

维特尔从小以舒马赫作为自己的偶像，而他在2010-2013年与红牛一起连续四年夺得世界冠军后，在当时被认为是最有希望追赶舒马赫的车手。

“对我肯定情感上迈克尔永远是最优秀的，”本赛季结束后将离开法拉利的维特尔说，“但就刘易斯已经取得的成就而言，他是最优秀的——他追平了总冠军个数，他有更多胜利，他的杆位也多了许多。我认为他已经做到了一切你能要求的。”

“今天是最好的证明，这是一场困难的比赛——留在赛道上非常困难，而它长达两个小时。老实说，这可能不是属于他有机会赢的比赛，而他仍然赢了。我认为他再次展示了神奇之处，因此他配得上所有的成就。”

除了2008年在迈凯伦的第二年拿下职业生涯第一冠，汉密尔顿余下的六冠都是与梅赛德斯一起获得。

作为梅赛德斯车队的管理者，也是英国人坚定的战斗伙伴，托托·沃尔夫认为他“基本上加入了世界上历史最优秀运动员的行列”。

沃尔夫通常都指派其他车队成员领取优胜制造商奖杯，但上周日亲自上台。奥地利人同样还没有与车队的母公司戴姆勒签订新的工作合同——但被认为是汉密尔顿续约谈判中的纽带因素——尽管他不保证汉密尔顿不会像尼基·劳达在1977年那样突然萌生退隐的年头，但暗示这位新科“七冠王”会在F1继续征战“一段时间”。

“他热爱赛车和竞赛，就像这支车队和我，”再次被问及汉密尔顿的续约问题时，沃尔夫回答道。

“我认为如果我们不与时间竞赛，人生会失去乐趣。所以我认为明年我们会追求更多，可能再争取美好的一年，然后我们会在2022年迎来充满艰巨挑战的规则改革。我们会继续一段时间。”