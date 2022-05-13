维特尔：气候危机令我怀疑是否应该参加F1和环球旅行

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近年来维特尔踊跃发表对于全球化社会话题的个人观点，包括气候和环境问题、LGBTQ+群体的权利、乌克兰危机等等。上周在美国参加迈阿密阿大奖赛期间，他通过身着体恤和修改头盔涂装提醒公众日益加剧的全球变暖问题正在使海平面上升。

昨天，这位德国车手搭乘火车前往伦敦参加公益活动，又在晚间作为BBC 1的《Questions Time》节目嘉宾，与讨论小组中的经济学家、喜剧演员、政客探讨了目前世界上的政治和全球问题，重点阐述了他对能源危机的看法。

维特尔以德国在乌克兰危机爆发以来的处境为例，强调了国家不能依赖单一的能源供应者。当主持人指出他从事的F1是一项“耗油“的运动时，引发了现场观众的笑声。此后他又被问及，在参加F1的同时提倡节约能源，是否让他看起来是“伪君子”时，德国车手坦言他心中的疑虑。

“确实如此，你们笑得没错，因为每一天我都问自己一些问题，”维特尔说道。“我不是圣人。在未来的问题上我非常关心，就像这些涉及到能源、能源依赖和未来发展方向。”

此外维特尔承认，他经常“问自己”他是否应该参加F1和环球旅行。"有些事情是我可以控制的，有些事情则不可以。 驾驶赛车是我的激情所在，我热爱这么做。每当我踏进赛车，我非常热爱。当我离开赛车时，当然我也会想，这是我们应该做的事情吗？环游世界，浪费资源？”

Sebastian Vettel, Aston Martin, walks the track Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

维特尔从2007年中期开始参加F1，今年已经是的他第16个赛季。他赢得过53场胜利，并在2010至2013年连续四年夺得世界冠军，也是最年轻世界冠军的纪录保持者。去年，他加入了阿斯顿·马丁F1车队。

去年的英国大奖赛之后，维特尔没有离开赛道，而是走到了看台区域，清理观众留下的垃圾。比赛周末在围场里，他也常常主动清理被留在混合采访区的水瓶。不仅如此，他在可以的情况下，经常骑行往返于赛道和驻地。

尽管维特尔在电视节目里吐露了自己的心声，但他也强调F1作为娱乐来源的重要性。在他看来，如果没有娱乐活动可以享受，普罗大众 "可能会发疯"。

“我问自己很多问题，"他说道。"我会做很多事情，因为我觉得我可以做得更好。我需要每次都坐飞机吗？不，当我可以坐车的时候就不需要。有些事情是我可以控制的，有些事情我无法控制。”