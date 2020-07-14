据悉，车队老板劳伦斯·斯特罗尔向这位四届世界冠军得主提供了合同，希望为下赛季更名的Racing Point车队打造尽可能最强大的战斗力。而通常对维特尔的计划了如指掌的德国的《图片报》也暗示很快就有可能达成协议。

该车队与塞尔吉奥·佩雷斯签订了多年合约，后者还带来了赞助，而劳伦斯·斯特罗尔的儿子兰斯显然拥有长期的席位。

自从维特尔确定本赛季末结束后离开法拉利以来，Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔一直否认车队会为他提供席位。

上周五在奥地利时，萨弗诺尔被Motorsport.com问及车手合同情况时，他说：“就像我之前说过的那样，很高兴每个人都提到四届世界冠军将来我们车队，这是我们的荣幸，但也许是因为现在赛车快一点（才这么说）。

“你绝对正确，我们与两位车手都签有长期合同，因此逻辑上我们没有空位子。”

佩雷斯被认为是得到车队优待的，因为当初正是他的法律诉讼触发了当时印度力量被托管，而斯特罗尔才能收购车队。并且，斯特罗尔与墨西哥人的经纪人朱利安·雅各比有着长达二十年的合作关系。但是消息人士暗示，佩雷斯的合同可能包含退出条款，该条款允许车队提前做出改变。

有趣的是，上周末被问及维特尔的未来时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳暗示了这种可能性。

“我猜他有几个选择，我认为不是Racing Point，就是休息一年，一年后重新评估这些选择，”他向Sky F1表示。

“我认为兰斯不会被解雇！当然，车手的合约是同车队签的，你永远都不知道其中有什么，只有合同认可委员会才能充分了解它们。

“我敢肯定，他们可能有选择，突破点或其他任何选择。但这实际上与我们无关。”

斯特罗尔可能已经决定，为了以阿斯顿·马丁之名重建车队并重整这家陷入困境的跑车制造商，维特尔是实在不容错过的机会。而维特尔也是车队动力单元和变速箱供应商梅赛德斯可以接受的。

两家公司的DNA继续融合：托托·沃尔夫近期收购了阿斯顿·马丁的股份，而AMG前总裁托比亚斯·莫尔斯则担任新老板。

另一个有趣的方面是，阿斯顿/维特尔将属于梅赛德斯阵营内。理论上如果德国车队出现空位，那么维特尔有可能跳槽过去。

另一个有趣的方面是，阿斯顿/维特尔还是属于梅赛德斯圈子之内。理论上如果有空位，有可能切换到梅赛德斯。

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