维特尔期望最后三场能与莱克勒克更接近

上周日的雨战里，维特尔在最后一圈趁着莱克勒克与Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹在最后三个弯角里缠斗的机会，超过队友后获得第三名——后者屈居第四。

从第11位发车的维特尔起步出色，在第一圈结束时就上升到第三。全场比赛里，当多名车手打转、冲出赛道时，他则发挥稳定，始终处于前六名的行列里，为最后登上领奖台打下基础。

维特尔坦言雨天作战创造了与不同的条件，让车手的驾驶更能起到作用，不过他也承认本赛季排位赛总体成绩不佳，限制了他在正赛里的发挥。

“首先，他（莱克勒克）在所有击败我的阶段里做得很出色，”德国人说道。“第二，我认为很明显我很难把赛车榨取到最大化。所以我希望接下来的比赛里我们会更接近。”

“我认为我们到现在进行过的比赛都受了限制，因为一旦你在后面，你基本就会僵住。在雨地上，每件事都有点不同，你可能交好运或背运，你可以比在干地上做出更多不同。但是我认为今天那帮了我们两个人，从我们发车的位置追上来。”

“今天到目前为止我很明显在干地进行的排位赛里缺乏速度，因此我把自己置于不好的位置，接着就是非常不同的比赛，你不在前面的行列里，你在中游或者后面。所以那方面是今年的关键。在我们所处的位子非常接近，在重要的时候处在那里2-3次有很大影响。所以，这肯定不是我们喜欢的，但是我们正在努力。我认为今年的困难有很多原因，这是其中之一。“

在伊斯坦布尔之前的13场比赛里，维特尔仅仅拿到了18个积分，而且在与莱克勒克的队内比较中完全处于下风，特别是排位赛连续10场没有进入Q3，连续9场输给队友。而上周六是德国人自英国大奖赛之后，首次在排位赛里排名高于莱克勒克，尽管两人都没有进入前十名。

上周五的两节自由练习里，两辆法拉利赛车本赛季罕见地在干地上排名靠前，也是十多场比赛以来维特尔与莱克勒克最接近的一个周末。

虽然德国人本赛季结束后就要离开法拉利，但是车队领队马蒂亚·比诺托为他感到高兴，而且认为他总算找到了对赛车的感觉。

“我非常为塞巴斯蒂安高兴，”上周末选择在马拉内罗工厂远程指挥比赛的比诺托表示。“我认为拿到第三名，领奖台对他非常重要。这对他是非常困难的赛季。我认为他开始——至少现在到了赛季尾声——对赛车感到自在。他现在取得更好的成绩。我认为今天他取得了一个好结果。”

“他的比赛发车非常好，（驾驶）非常连贯，速度很好，管理轮胎、控制着保住他的位子。最后一圈他做得非常好，他把握住了机会。这对他非常好。他以第三名完赛，非常接近佩雷兹。但是非常好，我为他高兴。还有三场比赛，希望我们会在下一场也有出色表现。”

维特尔曾在比赛开局阶段一直跑在汉密尔顿身前，没有留下任何可趁之机。但是英国人最终凭借出人意料的一停策略，抢占赛道位置后取胜，也第七次加冕了世界冠军。

赛后，汉密尔顿在回顾自己创造历史的比赛时坦言，他在无法超过维特尔时心情复杂。

“被挡在他后面有点似曾相识，“他说道。“一方面我很高兴他做出了很好的发车，因为今年他一直跑在靠后的位置。这对他时好事，很高兴看到他做得不错，因为他度过了困难的一年。“

”但是另一方面，我就是没法超过他。不过我很高兴与另一位我尊敬的世界冠军进行战斗。“