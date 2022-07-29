维特尔早在2020年新冠疫情爆发前就萌生退意的“初步问题”

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本周四，四届世界冠军维特尔宣布了他将在2022赛季结束后离开F1。他特地发布视频，向外界解释了自己做出该决定背后的原因。同时，他也在个人新闻发布会上做了详细的说明，包括他不是一夜之间做出的决定，但他承认与自己密切关注的全球气候变暖问题有关联。

2020年法拉利选择不再与维特尔续约后，就传出了关于他可能就此退役的猜测。而在某种程度上，无法赢得比赛，以及这向运动在环境问题方面改进迟缓，都让他对F1的热情有所消退。

维特尔坦言两年前新冠疫情爆发后，F1暂停的那段时间，给了他休息的机会，也让他思考“我们支持什么、我们什么处境、我们想做什么”。虽然之后他接受了重新创建的阿斯顿·马丁的邀约，但两个赛季以来，他内心的疑问只是变得更多，直到本周三他把自己的决定告诉了车队老板劳伦斯·斯特罗尔。

“我想说，在那之前，我已经有了初步问题和想法，也就是说在2020年或疫情之前，”德国人说到。“但是很明显，2020年我决定继续比赛而不是停下来之后，问题扩大了很多。更换车队、找到一个新挑战、一个新环境，事实上我仍然对自己有很多问题想得到回答。我觉得我今天对这些问题有了非常清晰的认识。”

“很明显，从那时起我没有赢比赛。但我不认为我必须或需要赢比赛，我认为更多的是我和自己把这些事情搞清楚。我知道我可以做什么。我知道我可以跻身最佳行列。我知道要成为最优秀的人需要什么。”

“所以我不害羞。因此，我期待在我剩下的比赛中把它展示出来，并以我想要的方式来参加这些比赛，与车队一起享受这些比赛。然后就像我说的，是时候翻页了。”

从2007年美国大奖赛，19岁的维特尔在F1登场亮相，本赛季结束时他将达到300场里程碑。他离开时，将留下四个世界冠军、53场胜利、57个杆位、122次领奖台等，以及其他令车迷难忘的时刻，包括他在法拉利时期与刘易斯·汉密尔顿的世界冠军大战。

Sebastian Vettel, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

在获悉维特尔的新闻后，汉密尔顿在社交媒体上向德国车手致敬，并且称赞了他为F1做出的贡献。而当被问起16年生涯给他留下的个人财富时，他回答说：“我先前被问了一个类似的问题，‘你会带走什么？’我说‘我会带走很多奖杯！’”

“但我认为比这更多的是真正的记忆、情感、高潮和低谷，以及我遇到的人，而刘易斯显然是过去几年的主要人物之一。我交下的朋友，都会保持联系。如果你放弃所有这些，放下所有这些人，那将是更难的决定。显然，我将不会像现在这样经常见到他们。而且会有很大的不同。但保持下来的是友谊、人和关系。这可能是我期待保留下来最重要的东西，也是最有意义的遗产。”

“我认为我们都有一个极限。显然，如果你取得更多成就，那么极限就越远，你会把极限推得更远一点。但我认为这很好，新人们正在涌现。他们表现很好。而时间，今天和明天，是属于他们的。”

“所以，事情就是这样的。我们都有自己的时代。我认为最重要的是，我们充分利用它，享受它，然后走开，为新人腾出空间。”

今年赛道上，与维特尔同场竞技时间最短的，就是中国车手周冠宇。中国小将曾经隶属于法拉利赛车手学院，但并没有太多交集，直到今年加盟阿尔法·罗密欧后参加自己的第一个赛季。不过，周冠宇也向维特尔送上祝福。

“维特尔对于F1来说是很重要的人物，无论是他的成绩成就，还是他为F1和赛车运动未来发展所做的贡献，”周冠宇向Motorsport中文网表示。“他有很多自己的想法来帮助我们、帮助F1 做得更好、更上一层楼。明年围场里没有了他多少会很可惜，但也祝福他之后无论从事什么，都能取得很好的成就。”