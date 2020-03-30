维特尔无意给年轻的自己任何忠告

维特尔与法拉利的合约将在今年年底结束。虽然意大利车队领队马蒂亚·比诺托表示，德国人仍然是车队的首选，但是到目前为止双方的谈判没有结果。

在新冠肺炎疫情之下，法拉利工厂已经完全关闭，车队也处于21天强制停工的时间段里，而维特尔则在自己家中。

日前，法拉利车队征集了车迷的问题向维特尔体温。其中一位车迷的问题是，如果可以回到他开始参加F1之前并且遇到年轻的自己，他会给自己什么忠告。

“我不会给（我自己）建议，”维特尔回答说，“我认为每件事情发生，都是有原因的。”

2010-2013年，维特尔在效力红牛期间连续四年赢得世界冠军。然而，自2015年加盟法拉利后，虽然他驾驶法拉利赛车获得了14场比赛胜利，但是还没能与跃马一起夺下年度锦标赛——这仍是他的目标。

过去两年里，这位前世界冠军得主在压力下失误连连，尤其是与强势的年轻车手查尔斯·莱克勒克在上赛季首次搭档期间，尽管他终坚信自己有能力克服困难。

他继续说：“很显然，我运气非常好、很幸运，拥有现在的职业生涯。我不让你为我想要捷径。即使有过一些困难时期，我认为你始终有能力变得更强。”

退役后的兴趣

从2007年美国大奖赛开始参赛至今，维特尔参加了240场大奖赛。现年32岁的他已经是三个孩子的父亲。在现役车手中，他的比赛经验仅次于基米·莱科宁和刘易斯·汉密尔顿。

当被一位车迷问到退役后的打算时，德国人透露他想拓展对赛车相关工程专业的了解，而事实上他在职业化参赛之前，就想学习机械工程。

“在我职业地开始（参赛），在我开始我的职业生涯之前，当我高中毕业的时候，我的计划就是去大学并学习机械工程，”维特尔表示，“所以，有可能，这是我考虑的事情。”

“同时我也萌生了许多其他兴趣，但是让我一直着迷的是知道和理解事情如何运转的。我绝对想理解我们赛车里的机械是如何工作的、我们赛车开发的相关事情和所有一切是如何结合的。所以这可能是未来（我想做）的事情。”

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