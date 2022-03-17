维特尔新冠阳性缺席2022揭幕战，霍肯博格替补出战

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2022赛季将于明天在萨基尔赛道迎来第一个周五自由练习阶段。阿斯顿·马丁在当地时间中午突然发表声明，公布了维特尔最新一次新冠病毒检测得到阳性的结果。根据当地检测阳性后必须隔离7天的规定，这位四届世界冠军将错过本赛季的揭幕战。而霍肯博格将第三次代表这支以银石为基地的团队出场比赛。

霍肯博格在2020年失去正赛车手席位。但新冠疫情下延迟开赛后的第四个比赛周末，当时还以Racing Point为名字的车队，在塞尔吉奥·佩雷兹因感染新冠而无法比赛后，向曾经合作过多年的霍肯博格发出召唤。后者在银石的第一个周末因为赛车故障未能在周日投入比赛，但背靠背进行的70周年大奖赛排位赛里，他在排位赛里取得第三名，并以第七的成绩完成正赛。而两个多月后，当兰斯·斯特罗尔也因为感染新冠缺席在纽伯格林的周末之后，这位德国车手又一次紧急替补参赛。

去年，银石团队成为阿斯顿·马丁F1车队之后，霍肯博格加入并担任替补车手，而且参与了根据新规则下AMR22赛车开发的模拟器驾驶工作。

2022年F1放宽了新冠防疫政策，不再强制所有参赛人员在赛前接受新冠病毒检测，同时取消了过去两年实施的围场“气泡”制度。上周的巴林测试期间，迈凯伦车手丹尼尔·里卡多起先因身体不适而缺席了两天，之后车队确认他新冠病毒检测由阴转阳。正当迈凯伦确认里卡多已经康复，可以在周四复出回到围场时，阿斯顿·马丁却发布了维特尔的消息。

值得一提的是巴林测试的前一天，即上周三，除了刘易斯·汉密尔顿和凯文·马格努森之外的18位车手拍摄了一张声援乌克兰的集体照。

在当前巴林的防疫规定下，维特尔能否参加下周末的沙特阿拉伯大奖赛也被打上问号，除非他能在下周早些时候得到阴性的检测结果。

2020年，汉密尔顿在第一场巴林的比赛后，因病毒检测阳性而错过萨基尔大奖赛。但他及时恢复，赶上了阿布扎比的赛季收官战。

维特尔也成为第十位感染新冠病毒的车手。除了汉密尔顿、佩雷兹、斯特罗尔，已经退役的基米·莱科宁以及刚刚遭解约的尼基塔·马兹平同样在去年缺席比赛。此外，查尔斯·莱克快乐、皮埃尔·加斯利、兰多·诺里斯