维特尔支持穆杰罗举办F1大奖赛

这是维特尔自2月底的巴塞罗那季前测试之后，近4个月以来第一次驾驶F1赛车。而莱克勒克则在上周末驾驶今年的SF1000，在马拉内罗街头做了一次“快闪”。

除了帮助两位车手寻找驾驶感觉之外，法拉利本次测试主要目的是对赛季开始后需要在赛道上遵守的防疫规定和新的车房工作流程进行练习和评估。意大利车队表示，全天的测试中，机械师和工程师都戴着口罩，并遵守社交距离规定，而维特尔和莱克勒克在中午交接时也是如此。

2012年，维特尔曾在效力红牛期间，在穆杰罗做过一次季中测试。昨天是他第一次重返这条赛道，而且第一次——基本也是最后一次——在这里为法拉利测试赛车。他认为穆杰罗应该举办大奖赛。

“我很高兴在休息之后回到驾驶舱里，这次休息比通常的冬休长了很多。我也很高兴终于见到了车队的伙计们，”维特尔说。他在澳大利亚大奖赛正式取消前，已经与好友基米·莱科宁搭乘早班飞机从墨尔本返回瑞士。

“能够再次找到驾驶赛车的感觉，而且是在这么壮观的赛道上，实在太好了。我真心认为穆杰罗理应举办F1大奖赛。”

1973年建成的穆杰罗一直是闻名遐迩的赛道，但更多是因为它从1994年起举办MotoGP，之后还有欧洲范围内的GT赛事，但是从未进行过任何F1大奖赛。

这个被新冠肺炎疫情打乱的2020赛季，F1官方目前正设防在已经确定的8场“欧洲赛季”比赛的基础上，再增添2-3场。穆杰罗、伊莫拉、霍根海姆和波尔蒂芒都在候选名单之上。

法拉利原本打算在伊莫拉进行测试，但最后考虑到穆杰罗有举办F1比赛的可能性，临时调整了计划。

2014年，莱克勒克曾在进入方程式赛场后，在穆杰罗比赛。但昨天是他第一次在这条赛道上驾驶F1赛车。

“真正回到赛道上的感觉是多么好啊！我太想它了！”摩纳哥人在测试结束后表示，“即使我在这段漫长的休息时间里忙碌地参加虚拟赛事，我也需要找回真实的速度感。”

“第一次在穆杰罗这条壮观的赛道上驾驶F1赛车，让这一天更有纪念意义。现在我们期待赛季的开始，而从下周起，就要认真起来了。”

值得一提的是，法拉利在SF71H赛车的前悬挂插臂上贴上了#WeRaceAsOne标签，作为对F1发起的这项共同抗“疫”和平权倡议活动的支持。