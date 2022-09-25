维特尔得知法拉利不续约后“从未真正接近”重返红牛

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塞巴斯蒂安·维特尔表示，尽管他在2020年得知自己要离开法拉利后，确实与红牛F1车队的老板们进行了“简短交谈”，但他“从未真正接近”重返红牛车队。

双方的合约在2020赛季结束到期，而法拉利选择不与维特尔续约，为这位德国车手在下一年转会到阿斯顿·马丁铺平了道路。

维特尔曾被传将会重返红牛，并且众所周知，当时他已与红牛F1顾问赫尔穆特•马尔科进行了交谈。但红牛领队克里斯蒂安·霍纳在2020年夏天排除了这种可行的选择。

当阿斯顿·马丁决定签下维特尔时，塞尔吉奥·佩雷兹成为了“自由人”，而最终红牛在2020赛季结束后他来取代亚历山大•阿尔本。

在蒙扎，Motorsport.com询问了维特尔当他得知法拉利合约终止后，他与红牛交谈的严肃性，但他表示那从来不是实质的讨论。

“我认为早在红牛讨论阿尔本离开的事情之前，我就决定了加入阿斯顿•马丁。”所以从来没有接近过（重返红牛）。但当然，我认识克里斯蒂安，我认识赫尔穆特。所以肯定我和他们聊过，但从来不是严肃的讨论。”

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H Photo by: Erik Junius

维特尔将在本赛季结束后从F1退役，离开他效力了两年的阿斯顿·马丁。去年他在阿塞拜疆获得的第二名，是该车队自2021年更名后的最佳成绩。事实证明，2022年对阿斯顿·马丁来说更困难，但维特尔表示他从未后悔加入这支车队。

“我们之前预计去年和今年会更具竞争力，但我们没有，”维特尔说。“我对车队的进步以及我们一起工作的方式感到非常满意。所以很明显，在我们现有的水平上开展争夺，并不是梦想成真，但这是一个挑战。我想我已经接受了现状，并试图取得尽可能最好的成绩。”

维特尔除了确认参加明年1月份的冠军争霸赛ROC之外，尚未确认任何离开F1之后的计划，并表示他目前“没有考虑”任何可能让他留在F1围场的事情，例如非比赛的角色。

“时间会告诉我们什么是有可能做的事情，是否有任何这类提议。”他说到。 “然后我会看看我的感受。目前，我很乐意花更多时间在其他事情上，并期待把更多时间留给孩子们和诸如此类的事情。“

“然后，时间会证明我是在三个月内感到无聊还是三年。我不知道。所以我们拭目以待。“

翻译/Holiday