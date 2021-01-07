维特尔建议舒马赫在F1新秀赛季“自寻其道”

作为七届F1世界冠军的儿子，去年赢得了F2年度冠军的米克，在今年迎来了自己的F1新秀赛季，将代表哈斯车队比赛。

虽然维特尔已经离开了法拉利，加入了阿斯顿·马丁F1车队，但是他始终把米克的父亲视为自己的英雄。这层特殊的关系也在两位相差十多岁的现役德国车手之间形成一种纽带。

年轻的舒马赫曾在接受采访时把维特尔视作自己的偶像。对此，感到荣幸的维特尔表示定会竭力帮助自己的晚辈。

“显然我深感荣幸，”他说道。“我看他父亲赢得的比赛，比他看我赢得的比赛多很多，但是我乐意帮忙。”

“我乐意帮忙，但是我认为对他来说非常重要的，是自寻其道并遵循他自己的方法。但是，正像当初我问迈克尔的时候他给我建议一样，我会是试着那样帮他：我对他个人的看法，在他人生中我可以帮到的地方，或者赛道上我在我的生涯里经历过的事情。”

维特尔曾多次与他的偶像一起代表德国队参加冠军争霸赛（Race of Champions），而2019年轮到他与米克组队。

“我乐意提供力所能及的帮助，因为他是个很好的小伙，显然我跟他的父亲有特殊的关联，”加入阿斯顿·马丁F1车队的维特尔向Motorsport.com表示。

“很遗憾，迈克尔没能在过去几年里亲自见证米克的进步和他迈入F1。所以，在我这边，我真的喜欢他，我们相处得很好，我很乐意把我知道的一切告诉他。”