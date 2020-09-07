Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
27 11月
Next event in
80 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 意大利大奖赛 / 突发新闻

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败

shares
comments
维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败
By:

塞巴斯蒂安·维特尔表示，当法拉利在蒙扎经历了又一场噩梦般的意大利大奖赛后，他很庆幸今年的比赛没有观众。

从排位赛开始，维特尔和查尔斯·莱克勒克便一直因缺乏速度而苦苦挣扎。正赛中，两人更是由于严重的事故令跃马“全军覆没”。

维特尔先是在第一个减速弯刹车失灵，直接撞飞了逃生通道上的防护泡沫；此后莱克勒克又在通过Parabolica弯时赛车失控严重撞车，引发了比赛被红旗中断。

在回顾马拉内罗车队的主场比赛时，维特尔表示很庆幸法拉利“因祸得福”，没有让忠实的tifosi（法拉利死忠车迷）现场亲眼见证其“惨不忍睹”的表现。

“我认为今年很不一样，我想就这一点而言，没有车迷可能是件好事，”德国人表示。

“生活就是这样。这取决于你关注的是什么，我认为即使目前在工作方面没有什么好事，但也总有一些积极的方面。所以这只关乎于你关注的是什么。

“当然这对我们所有人来说都很艰难，因为我们的精力都放在赛车和比赛上，尤其是蒙扎的比赛。但是我们必须保持乐观，期待下周的比赛，看看积极的方面，即使很少。”

同时维特尔表示，他很高兴他的刹车是在进入第一个弯道时失灵了，因为那里有很长的一段缓冲区域，可以让他在没有太大危险的情况下减速。

“刹车失灵实际上是最糟糕的事情，但至少它发生在最‘理想’的地方。如果发生在其他地方就不太妙了。”

“我完全失去了踏板的压力，赛车笔直向前冲。在我们遇到麻烦之前的几圈，我们控制住了刹车，但它的情况相当糟糕。

“我们需要了解原因，幸运的是它发生在一号弯，那里有很大的缓冲区，但我从来没有遇到过这样的刹车故障。”

德国人的队友莱克勒克也经历了梦魇的一天。安全车刚刚撤离后，摩纳哥人的法拉利便在通过Palabolica弯时赛车失控，重重撞上护墙并引发了红旗。

“我的赛车失控了，”莱克勒克表示，“那我的错，老实说这是一场非常艰难的比赛，我的第一套轮胎跑得很挣扎。”

“然后我还觉得我们碰到安全车有点倒霉，但随着维修区关闭，事实上我们非常的走运。但之后硬胎让我倍感挣扎。我试图往前赶，但是在Parabolica弯失控撞车了。”

这次严重的撞车也让莱克勒克被送至了医疗中心，并已确认全身“安然无恙”。法拉利小将也希望下周穆杰罗的比赛不会因此受到影响。

“我的感觉不错，只是这儿有点疼，那儿有点痛，不过应该没问题。因为这次撞车很严重，但我的感觉还行。”

翻译/小飞侠

Related video

马西：蒙扎维修区关闭信号事项发给了所有车队

Previous article

马西：蒙扎维修区关闭信号事项发给了所有车队
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 意大利大奖赛
车手 塞巴斯蒂安 维特尔 Shop Now
车队 Scuderia Ferrari
Author Jonathan Noble

Trending Today

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败

F1更新2020赛季剩余赛历，土耳其确定办赛
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

F1更新2020赛季剩余赛历，土耳其确定办赛

周冠宇：电竞对职业车手专注度是很好的训练
赛车电竞 赛车电竞 / 突发新闻

周冠宇：电竞对职业车手专注度是很好的训练

Latest news

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败

马西：蒙扎维修区关闭信号事项发给了所有车队
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

马西：蒙扎维修区关闭信号事项发给了所有车队

加斯利把度过2019年难关归功于从小铸就的坚强性格
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

加斯利把度过2019年难关归功于从小铸就的坚强性格

沃尔夫为汉密尔顿受罚承担责任
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

沃尔夫为汉密尔顿受罚承担责任

Trending

1
Formula 1

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败

31m
2
Formula 1

F1更新2020赛季剩余赛历，土耳其确定办赛

3
赛车电竞

周冠宇：电竞对职业车手专注度是很好的训练

Latest news

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败
Formula 1

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败

马西：蒙扎维修区关闭信号事项发给了所有车队
Formula 1

马西：蒙扎维修区关闭信号事项发给了所有车队

加斯利把度过2019年难关归功于从小铸就的坚强性格
Formula 1

加斯利把度过2019年难关归功于从小铸就的坚强性格

沃尔夫为汉密尔顿受罚承担责任
Formula 1

沃尔夫为汉密尔顿受罚承担责任

意大利大奖赛：汉密尔顿受罚成就加斯利“黑马”夺冠，法拉利全军覆没
Formula 1

意大利大奖赛：汉密尔顿受罚成就加斯利“黑马”夺冠，法拉利全军覆没

Latest videos

F1引擎模式解释 04:44
Formula 1

F1引擎模式解释

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报 08:09
Formula 1

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集 02:52
Formula 1

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集

十大最有纪念意义的赛车运动时刻 07:39
Formula 1

十大最有纪念意义的赛车运动时刻

巴林“椭圆形”外圈赛道 01:01
Formula 1

巴林“椭圆形”外圈赛道

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权