从排位赛开始，维特尔和查尔斯·莱克勒克便一直因缺乏速度而苦苦挣扎。正赛中，两人更是由于严重的事故令跃马“全军覆没”。

维特尔先是在第一个减速弯刹车失灵，直接撞飞了逃生通道上的防护泡沫；此后莱克勒克又在通过Parabolica弯时赛车失控严重撞车，引发了比赛被红旗中断。

在回顾马拉内罗车队的主场比赛时，维特尔表示很庆幸法拉利“因祸得福”，没有让忠实的tifosi（法拉利死忠车迷）现场亲眼见证其“惨不忍睹”的表现。

“我认为今年很不一样，我想就这一点而言，没有车迷可能是件好事，”德国人表示。

“生活就是这样。这取决于你关注的是什么，我认为即使目前在工作方面没有什么好事，但也总有一些积极的方面。所以这只关乎于你关注的是什么。

“当然这对我们所有人来说都很艰难，因为我们的精力都放在赛车和比赛上，尤其是蒙扎的比赛。但是我们必须保持乐观，期待下周的比赛，看看积极的方面，即使很少。”

同时维特尔表示，他很高兴他的刹车是在进入第一个弯道时失灵了，因为那里有很长的一段缓冲区域，可以让他在没有太大危险的情况下减速。

“刹车失灵实际上是最糟糕的事情，但至少它发生在最‘理想’的地方。如果发生在其他地方就不太妙了。”

“我完全失去了踏板的压力，赛车笔直向前冲。在我们遇到麻烦之前的几圈，我们控制住了刹车，但它的情况相当糟糕。

“我们需要了解原因，幸运的是它发生在一号弯，那里有很大的缓冲区，但我从来没有遇到过这样的刹车故障。”

德国人的队友莱克勒克也经历了梦魇的一天。安全车刚刚撤离后，摩纳哥人的法拉利便在通过Palabolica弯时赛车失控，重重撞上护墙并引发了红旗。

“我的赛车失控了，”莱克勒克表示，“那我的错，老实说这是一场非常艰难的比赛，我的第一套轮胎跑得很挣扎。”

“然后我还觉得我们碰到安全车有点倒霉，但随着维修区关闭，事实上我们非常的走运。但之后硬胎让我倍感挣扎。我试图往前赶，但是在Parabolica弯失控撞车了。”

这次严重的撞车也让莱克勒克被送至了医疗中心，并已确认全身“安然无恙”。法拉利小将也希望下周穆杰罗的比赛不会因此受到影响。

“我的感觉不错，只是这儿有点疼，那儿有点痛，不过应该没问题。因为这次撞车很严重，但我的感觉还行。”

翻译/小飞侠

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