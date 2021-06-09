离开法拉利车队后，这位四届世界冠军在冬季加入阿斯顿·马丁车队。然而在本赛季代表车队出战的前四场比赛中，德国人颗粒无收。

不过维特尔很快就迎来了成绩上的突破。在摩纳哥拿到第五后，他又在上周日巴库的比赛拿出了迄今为止最好的表现，从第11位发车奋力拼搏至第二完赛。

维特尔在第一次进站前使用软胎跑了很长的时间，并领跑了比赛。随后他利用进站超越两个对手，并在之后超过了查尔斯·莱克勒克和皮埃尔·加斯利，最终以第二的成绩迎来了格子旗挥舞。

赛后维特尔承认，虽然他感到自己在练习和排位赛中都很有竞争力，但能够登上领奖台是始料未及的。

维特尔说：“老实说，我并没有太多期望，我知道整个周末我的感觉很好，所以我们很清楚有机会获得一些积分，但我当然没有想到能拿到第二，因为比赛真的很激烈。”

“很明显，我和车队对第二名的成绩非常满意，我认为这对我们来说很棒。这个赛季的开局很艰难，特别在去年经历了一个非常强劲的赛季后，我们的期望原本更高。而现在我已经等不及要回去和朋友们喝几杯了。”

身为阿斯顿·马丁车队的“前身”，上个赛季的赛点车队一直是中游集团中的领跑者，并在萨基尔破天荒地赢得了胜利。然而本赛季，下压力的削减使车队的成绩有所滑落。

凭借巴库的亚军，维特尔带回了几乎是阿斯顿·马丁车队本赛季迄今为止一半的积分，尽管这还不足以帮助车队在积分榜上追上位居第五的对手AlphaTauri。

第二名也是维特尔自2019年的墨西哥大奖赛以来取得的最好成绩。同时这也追平了2016年，他在巴库首次办赛时创下的个人在此的最好成绩。

维特尔表示，他更享受跑在前面的感觉，并相信自己名次的逐渐攀升对于车队来说是个巨大的提升。

“加入一支新的车队并取得好成绩总是令人欣喜的，周四当我来到这里，我说我是来赢得比赛的。而现在，我很享受比赛，因为我正在越来越接近我想要的位置。”维特尔表示。

“很明显，当我还处于第四的时候，我知道那能给我和车队带来不错的积分。但当我们真的跻身领奖台位置的时候，我真的在想即便发生什么差错，我们也能有发言权。整个周末我在赛车里的感觉都很舒适，这很不错，所以希望我们能在接下来的几场比赛中保持这种势头。”

“法国将是一条常规的赛道，我们届时看看我们能处在哪个位置。但希望我们能够更频繁地为积分而战。”

此外维特尔透露为了保持良好的状态，自己选择了在漫长的红旗等待时间中继续留在车里。

维特尔表示：“我待在了车里，是为了让自己保持状态，不要分心，随时做好准备。我觉得我们今天已经尽力了，而且待在车里很舒服，我是唯一一个不在车里撒尿的车手，所以可以在里面多待一会儿！

翻译/小飞侠

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