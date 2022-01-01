维特尔：小舒马赫用糟糕的哈斯赛车完成了“不可思议的工作”

2020年，小舒马赫在参加F2的第二个赛季赢得了该赛事的年度冠军，并于2021年在F1中首次亮相。但受到哈斯赛车拉跨的影响，他未能在自己的F1处子赛季大放异彩。

小舒马赫和他的队友尼基塔·马泽平时常在圈速榜上“垫底”，并且两人整个赛季都颗粒无收。这一结果的主要原因在于哈斯同样选择了放弃2021款赛车，而把重心全部放在了2022的赛车研发上。

尽管这是一个艰难的新秀赛季，但身为迈克尔·舒马赫的儿子，小舒马赫的表现也不乏一些亮点，他不仅轻松击败了队友马泽平，并且还在法国和土耳其突破性地晋级了Q2。

小舒马赫的好友兼导师维特尔表示，虽然很难准确地判断他的同胞在新秀赛季的表现有多好，但他指出，德国小将“用一辆非常糟糕的赛车完成了令人难以置信的工作”。

“我认为这很难判断，因为赛车落后得太多了，”维特尔说道。“但是，你知道，对于那些密切关注他的人来说——显然我也是其中之一，是的，他用一辆如此糟糕的车完成了难以置信的工作，几次挤进了Q2，在比赛中比赛强劲，能和一些快得多的赛车较量，又或者能紧跟那些要快不少的对手。”

“他为此付诸了巨大的努力，更重要的是，我认为这对整个团队来说都是一个巨大的提升。我认为他的车队从赛季开始就落后很多，因为他们没有发展赛车，因此远远落后。”

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

维特尔认为，迈克尔·舒马赫广为人知的良好职业素养在小舒马赫的身上也有所体现，并帮助22岁的德国小将在努力推动车队前进的过程中起到了良好的作用。他也希望在拥有一辆更强座驾的情况下，这位后辈的努力在2022年能获得回报。

“我认为，如果你看一整年，米克一直在非常高兴、热情、兴奋地投入工作。他每天都是最早来围场的人之一，或许不是第一个，但也是最晚离开的人之一。他对于试图推进车队前进表现出了极大的热情，”维特尔补充道。

“所以，除了他在赛道上所做的工作，除了可能新手在第一年会犯的一些小错误，他表现得非常好。所以，我真心希望他明年能有一辆更好的赛车，这样他就能展示自己的实力了。”

翻译/小飞侠