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维特尔将于2021赛季代表阿斯顿·马丁参加F1

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维特尔将于2021赛季代表阿斯顿·马丁参加F1
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2021赛季将变身为阿斯顿·马丁厂商F1车队的Racing Point宣布，四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔将加盟车队。

Racing Point在声明中表示维特尔与车队就“2021年及以后”签约。而德国人的加盟证明了车队旨在成为“这项运动中最具有竞争力名字之一的雄心”。

自从维特尔确定本赛季结束后离开法拉利，关于他的去向就成为焦点。在具备夺冠实力的梅赛德斯和红牛都关上大门的情况下，德国人承认过他与今年竞争力急剧提升的Racing Point进行过“松散的交谈”。

虽然已经在车队效力了七年的塞尔吉奥·佩雷兹在本周三晚间对外宣布，他将在本赛季结束后离开银石基地，为2010-2013年四次夺得世界冠军的维特尔明年披上全新的阿斯顿·马丁战袍铺平道路。

“我很高兴终于能够分享关于我未来的激动消息，”维特尔表示，“我想极其骄傲地说，我会在2021年成为阿斯顿·马丁的车手。加入一家真正传奇的赛车公司，对我将是一个全新的冒险。”

2018赛季夏休期，劳伦斯·斯特罗尔领衔的财团从维杰·马尔雅手里收购了濒临倒闭的印度力量，重新组成了Racing Point。财政得到保障，令这支本就以效率著称的银石团队，有了更多上升的空间。

虽然今年的RP20赛车被认为大范围“复制”了去年的梅赛德斯冠军赛车W10，但是在赛道上已经处于中上游甚至领奖台的边缘，包括两次在排位赛进入前三名。2021年将沿用今年的赛车，意味着届时的阿斯顿·马丁车队将具备竞争领奖台的实力，加上使用梅赛德斯引擎，显然是对维特尔最大的吸引力。

“这支车队今年所取得的成就给我留下了深刻印象，并且我相信未来将更加光明，”德国人继续道，“劳伦斯（斯特罗尔）对这项运动的热情和投入是鼓舞士气的，我相信我们可以一起打造出特别的东西。”

“我仍然非常热爱F1，我唯一的动力就是在靠前的地方比赛。能够与阿斯顿·马丁一起奋斗是巨大的荣幸。”

2007年美国大奖赛中，维特尔顶替受伤的罗伯特·库比卡，代表当时的宝马车队首次参加F1。之后他就立即被红牛签下，为Toro Rosso比赛。2008年，他在蒙扎的大雨中，以黑马姿态获胜，成为他到53场胜利纪录的起点。

维特尔将在明年与兰斯·斯特罗尔成为搭档。加拿大人刚刚在上周末的意大利大奖赛中，代表Racing Point首次登上领奖台，也是他职业生涯中的第二次。

Lance Stroll, Racing Point, an Sebastian Vettel, Ferrari, talk in Parc Ferme after the race

Lance Stroll, Racing Point, an Sebastian Vettel, Ferrari, talk in Parc Ferme after the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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Author Frankie Mao

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