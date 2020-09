维特尔将于2021赛季代表阿斯顿·马丁参加F1

Racing Point在声明中表示维特尔与车队就“2021年及以后”签约。而德国人的加盟证明了车队旨在成为“这项运动中最具有竞争力名字之一的雄心”。

自从维特尔确定本赛季结束后离开法拉利,关于他的去向就成为焦点。在具备夺冠实力的梅赛德斯和红牛都关上大门的情况下,德国人承认过他与今年竞争力急剧提升的Racing Point进行过“松散的交谈”。

虽然已经在车队效力了七年的塞尔吉奥·佩雷兹在本周三晚间对外宣布,他将在本赛季结束后离开银石基地,为2010-2013年四次夺得世界冠军的维特尔明年披上全新的阿斯顿·马丁战袍铺平道路。

“我很高兴终于能够分享关于我未来的激动消息,”维特尔表示,“我想极其骄傲地说,我会在2021年成为阿斯顿·马丁的车手。加入一家真正传奇的赛车公司,对我将是一个全新的冒险。”

2018赛季夏休期,劳伦斯·斯特罗尔领衔的财团从维杰·马尔雅手里收购了濒临倒闭的印度力量,重新组成了Racing Point。财政得到保障,令这支本就以效率著称的银石团队,有了更多上升的空间。

虽然今年的RP20赛车被认为大范围“复制”了去年的梅赛德斯冠军赛车W10,但是在赛道上已经处于中上游甚至领奖台的边缘,包括两次在排位赛进入前三名。2021年将沿用今年的赛车,意味着届时的阿斯顿·马丁车队将具备竞争领奖台的实力,加上使用梅赛德斯引擎,显然是对维特尔最大的吸引力。

“这支车队今年所取得的成就给我留下了深刻印象,并且我相信未来将更加光明,”德国人继续道,“劳伦斯(斯特罗尔)对这项运动的热情和投入是鼓舞士气的,我相信我们可以一起打造出特别的东西。”

“我仍然非常热爱F1,我唯一的动力就是在靠前的地方比赛。能够与阿斯顿·马丁一起奋斗是巨大的荣幸。”

2007年美国大奖赛中,维特尔顶替受伤的罗伯特·库比卡,代表当时的宝马车队首次参加F1。之后他就立即被红牛签下,为Toro Rosso比赛。2008年,他在蒙扎的大雨中,以黑马姿态获胜,成为他到53场胜利纪录的起点。

维特尔将在明年与兰斯·斯特罗尔成为搭档。加拿大人刚刚在上周末的意大利大奖赛中,代表Racing Point首次登上领奖台,也是他职业生涯中的第二次。

Lance Stroll, Racing Point, an Sebastian Vettel, Ferrari, talk in Parc Ferme after the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images