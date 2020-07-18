维特尔对法拉利进步感到积极，维斯塔潘仍指望领奖台

本周末的排位赛是本赛季开始以来两辆法拉利赛车首次一起进入Q3。虽然落在Racing Point之后，但是维特尔和查尔斯·莱克勒克占据了发车区的第三排，在成为发车位置最高的使用软胎起步的赛车的同时，也领先红牛。

在上周末因为下雨和正赛首圈撞车而未能对部分新套件进行评估之后，法拉利在来到亨格罗林之后用到了完整的升级套件。虽然维特尔承认多弯的赛道特性有助于抵消SF1000当前直线速度的劣势，但是他认为赛车缩小了与竞争对手的差距。

“我认为比前几周好很多，”德国人在排位赛后说，“我们两辆赛车第一次进入Q3，所以我认为我们知道奥地利不适合我们，我们在直道上损失了很多时间，而在这里我认为更多的弯角弥补了（动力）不足。”

“赛车的平衡性也更好了，所以我认为我们与周围的人相比更加接近了，例如Racing Point、红牛甚至迈凯伦，所以是积极的。”

”我们需要确保我们延续这个势头，现在最重要的是为比赛做准备。我们用软胎起步，在我们前面的赛车都用中性胎，而在我们身后的也用软胎。所以有很多工作要做，让我们看看我们能做什么。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

两辆法拉利赛车之间仅有不到半秒钟的差距，而维特尔落后在Q3因突然头晕而没能完全发挥的塞尔吉奥·佩雷兹0.2秒。

与法拉利相反的是，本周末发挥不如预期的红牛，只有维斯塔潘一人进入了前十名。不过荷兰人仅仅相差莱克勒克不到0.03秒。

虽然赛车的状态没有达到最佳，而且包揽第二排发车位的Racing Point采用了与梅赛德斯相同的中性胎起步的策略，荷兰人还是认为有机会进入前三名。

“从第三（兰斯·斯特罗尔）到我的位置，还算有点接近，所以任何事情都可能发生，“维斯塔潘表示，“唯一的事情是Racing Point将用中性胎起步，所以我认为他们在策略上占据优势。但是我们走着瞧。”

“当然从第七位发车不理想。但是，明天又是新的一天。可能会下雨。当然，那可能带来一些混乱。所以总是有事情可能发生。”

红牛在周五晚上打破了宵禁规则，对赛车进行调整，但是得到了赦免。对此维斯塔潘解释说，车队试图解决平衡性问题，可惜并不足够。

“我只是想看看是否我们能够解决平衡方面的一些问题。我认为好了一点，但是我不知道是否足够让我快一点。最终对我机械师们来说很遗憾，因为他们整夜工作来准备赛车。所以让他们非常失望。”