维特尔对汉密尔顿追平舒马赫纪录情绪“复杂”

已经取得了90场胜利的汉密尔顿，与追平舒马赫创造的胜利场数最多的纪录只有一步之遥。本周末的俄罗斯大奖赛，将是这位正在向个人第七个世界冠军的英国车手的第一个机会。

事实上，维特尔曾经被认为是最有可能追平甚至打破舒马赫纪录的车手。2013年当他作为红牛车手第四次夺下锦标赛冠军时，已经拥有了39场胜利。但是，在度过颗粒无收的2014赛季，以及2015年转投法拉利以来，他仅仅为自己添加了14场胜绩，累计达到53胜，排名历史榜第三。

维特尔从小把舒马赫看作自己的英雄。当被问到汉密尔顿追平甚至打破纪录在即，同样是多届世界冠军的他有什么感觉时，这位即将离开法拉利的车手表示：“有点一半一半，复杂的情绪。至于我自己，我不知道，显然我还差很多。”

“这一直看起来像是一个无可能达到的数字。看到过去几年里刘易斯的赛道纪录，他越来越接近后，我认为平纪录只是一个时间问题。

“一方面，我肯定会感到伤感，因为迈克尔仍是我的英雄。另一方面，我会为刘易斯感到非常高兴。他配得上过去几年里和今年将要取得的所有成功。我不知道（明年）他是否会留下，但我猜是的，而且还会好几年。”

2001年舒马赫在比利时获胜之后，就超越了此前由阿兰·普罗斯特保持的51胜纪录，并占据了这把交椅接近长达20年。而2012年底他真正离开F1时，已经把标杆提升了40场。

“我认为刘易斯将会取得的成就是难以置信的，我确信他会打破所有的纪录，”威廉姆斯的年轻英国车手拉塞尔表示。

“他显然是非常棒的车手。从他跳进F1赛车的第一天起，他就处于竞争行列里。我对他满怀敬意。很多批评家会说这都是他所在的赛车的功劳。但是他总能面对自己的队友，10次里9次击败他们，并且完成相当好的工作。

“我十分尊重迈克尔·舒马赫，十分尊重刘易斯·汉密尔顿。他们都是伟大的人物。但是我会很高兴看到刘易斯拿下第91场或92场胜利，然后永远地载入史册。”

除了胜利场数之外，汉密尔顿已经以总共95次杆位、158次登上领奖台而成为新的历史第一人。只要他明年继续参加F1，就十分有希望成为历史上第一位胜利和杆位数双双破百的车手。

在本周中刚刚出炉的《时代》周刊2020年度100位最具影响力人物中，汉密尔顿继2016年后第二次入选，以示对他赛道上出色成绩、赛道下大力提倡反对种族歧视及推动平等性所做举措的认可。