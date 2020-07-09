维特尔：如果红牛邀约，回答可能是‘是’

维特尔将在本赛季结束后离开效力了五年多的法拉利，但是2021年适合他的机会已经非常有限。而昨天雷诺刚刚宣布了费尔南多·阿隆索明年加盟的消息，立即让维特尔留在F1的前景更加扑朔迷离。

本周一晚上，维特尔在红牛环赛道新闻中心作客红牛公司拥有的Servus TV的访谈节目。自那以后就开始流传奥地利车队可能把他带回去的谣言，尽管此前红牛领队克里斯蒂安·霍纳和红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科都多次表示没有这种可能性。

维特尔的第一场大奖赛胜利是为红牛公司拿下（2008年代表Toro Rosso）。2010-2013年，他与红牛一起连续四年赢得世界冠军。

在出席本周末斯蒂利亚大奖赛前的国际汽联新闻发布会时，德国人声称作客Servus TV与他个人的未来“没有关联”，但是他反复表示红牛赛车有争夺胜利的实力。

“他们是非常强的车队，我从前就知道他们有多强，”维特尔说道，“那时我就知道他们为什么强大，而且他们仍然是竞争者。这是一辆能让你赢得比赛的赛车，所以那肯定会有意思。”

之后德国人被直接追问如果红牛真的邀约，他是否愿意加盟。他回答说：“正如我说的，那是一辆能赢比赛的车，也正如我刚才说的，我来这里是为了竞争胜利。所以可能答案是‘是’。”

维特尔在新闻发布会上承认之前与雷诺有过接触，但是从没有实质性的洽谈。而对于如果没有好机会，是休息一年还是彻底退役，他重申自己“在这项运动里取得了很多，而我有兴趣取得更多，不只是参与其中”。