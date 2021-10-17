维特尔：太多的比赛可能会让F1不再“特别”

本周五，F1 2022年赛程的确认意味着这项运动将在明年迎来有史以来比赛数量最多的赛季，3月中旬到11月中旬之间将有23场比赛。

尽管一些车队已经强调了赛程给工作人员带来的压力和紧张，但各队已经正式批准了F1 2022年的计划。

而对于在比赛更少，测试更多的时期来到F1的维特尔来看来，不断扩张赛程对于F1运动将造成一些弊端。

“这只是我的看法，不具备什么参考价值，但我认为我们不应该有那么多比赛，”德国人在接受包括Motorsport.com在内的媒体采访时表示。“这有很多原因。我想，可能比赛太多了，观众会看不下去。如果比赛那么多，就不再特别了。”

“其次，我同情工作人员们。作为车手，我们处于有利的一面，我们可以在周三晚上到达，如果有航班，我们可以在周日晚上离开。”

“但车队已经承受了很大的压力。他们在前一周的周一或周六到达，要建造车库，准备赛车，然后还要工作整整一周，然后打包，把所有东西送回去，然后回到工厂做准备。”

“对他们来说，这份工作需要你在工作日和几乎每个周末都很忙，所以你没有自己的时间。我认为我们处在这样一个时代，人们越来越意识到他们也有自己的生活，而生活不属于雇主。”

F1赛程的扩张，以及令人烦恼的三连赛的加入，已经导致了一些F1从业人员选择去工厂工作，或者完全离开大奖赛。维特尔认为，如果F1发现自己仅仅是为了更多的比赛而消耗员工，那将是一个错误。

“我不负责这块，显然我还有其他爱好，但我只是想确保人们在家庭生活和外出工作的时间之间取得平衡，” 他解释道。

“我认为我们应该保留一定数量的比赛，让大家多年依旧能够保持激情，而不是两三年后就把它消耗完。”

翻译/小飞侠