维特尔声称法拉利无线电通讯实属“正常”

在银石度过了两场糟糕的比赛后，维特尔在巴塞罗那以第七名完赛。在查尔斯·莱克勒克因引擎问题退赛后，为法拉利带回了6个积分。

比赛后期，转播信号中播出了维特尔与法拉利工程师就是否执行一停策略而进行的无线电交流。由于德国人用中性胎发车，然后在半程不到时换上软胎，意味着他需要以此跑完30多圈。

维特尔虽然起初用了脏字，但随即表示此前他已经询问过，而他相信自己能够完成任务，因此可以义无反顾地去尝试。

而一个星期前在银石的第二场比赛中，维特尔第二次进站后在无线电里质问工程师，因为他觉得那次进站“没有道理”。

尽管连续两场比赛被听到以怀疑的口吻与工程师辩论策略，维特尔声称只是“正常的”讨论，而外界听到的不是全部的通讯，所以“很难”理解。

“不，我不这么认为（需要重审比赛中的通讯和策略讨论），”德国人说，“我认为我们显然是在谈论策略，我们做了简短的讨论。”

“我认为总是有事情我们可以做得更好。如果我们进行周一工程会，很容易就知道许多事情是原本可以做或原本应该做的。

“但是我认为重要的事情是我们同意冒险，并且很明显确实成功了。从我们当时的位置，我不认为我们会损失很多。

“进行沟通是正常的，我认为由你来判断是很奇怪的事情，因为无论是谁选择播出哪些无线电通讯，哪些不播出，你很难知道到底说了什么并了解全局。

”今天没有什么特别。很明显很多都是关于管理轮胎，最终我们做了决定并坚持到底，所以挺好。”

维特尔一度排名第五，但是因为轮胎速度不如对手，先后被兰斯·斯特罗尔和卡洛斯·塞恩斯超过。但是他在最后几圈里挡住了以亚历山大·阿尔本为首的多辆赛车，为意大利车队在查尔斯·莱克勒克退赛的情况下，带回6个积分。

法拉利领队马蒂亚·比诺托也解释说，车队与车手同意在比赛中就策略进行更多开放性的讨论，只为了做出了正确的选择，不是出现了理解上的偏差。

“我们一起决定的事情是我们应该尽可能开放，有些时候提出质疑不等于误解，”意大利人说，“我们在通讯中质疑自己越多，重要的是最后做出正确的选择。过去几场比赛，我们做出了正确的选择，像Seb说的那样，有时候是幸运地。”

“本周我们做出这个选择，因为我们是在交流。这是我们的决定，在无线电里开放，在中游的时候有时候有难度。但是至少通过质疑，我们能够做出适当的决定。”

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

否认与车队交流减少

今年五月，法拉利宣布了维特尔将在本赛季结束后告别马拉内罗。事后，这位四届世界冠军表示他接到比诺托的电话时感到惊讶，因为意大利车队实际没有给他任何合同，而是直接通知他无意继续合作。

2020赛季已经进行的六场比赛里，虽然维特尔有四场获得积分，但是与莱克勒克相差29分。后者虽然得分率只有50%，但是有两次登上领奖台。

在银石的两个周末，维特尔对SF1000感到挣扎，到了巴塞罗那启用新底盘后才稍有气色，但是依然连续三场排位赛在Q2就遭到淘汰。这引起外界怀疑法拉利对待维特尔不公平。

上周日赛后的法拉利文字媒体新闻发布会上，比诺托被问到车队是否因为关系闹僵而与维特尔的交流减少时。而他回答说：“我没注意到你说的情况。

“至少在我们这边，我们没有改变态度或者任何改变，所以我相当意外。不是这样的情况。”

坐在一旁的维特尔同样否认这种猜测。“在我这边，跟一直以来的没有区别。有时候你在无线电里说话，但我们一整天都看到对方，整天都能说话。你不需要时时刻刻在无线电上说话。没有任何改变。”