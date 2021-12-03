维特尔在沙特阿拉伯举办女子卡丁车活动

今年，维特尔在促进平等方面非常积极，并曾公开表示自己对于沙特阿拉伯普遍存在的一些对待女性的态度感到不安。但维特尔并没有单纯地选择用言语抒发对此的不满，而是利用他在沙特参赛的机会来更好地了解形势。

德国人租赁了一条当地的卡丁车赛道，并邀请了当地的一些女性车手参赛，从而通过她们所述了解当地的真实情况。

“很明显，这是我们第一次在沙特阿拉伯举办比赛，有很多关于在这里比赛的讨论和思考，”他说道。“人们问了很多问题，我也问了自己，所以我在想我能做什么。当涉及到某些国家在人权和其他方面的缺点时，很多人都在关注负面的例子，所以我真的努力在思考积极的方面。”

“今天，我以 #raceforwomen为话题举办了自己的卡丁车比赛，我想有七、八位女孩和女性参加了比赛。我们专门为她们组织了一场很棒的活动，我试图把我的一些生活和赛道上的经验传递给她们，一起做一些事情来增强她们的信心。”

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

沙特阿拉伯在最近几年才允许女性开车。而维特尔所邀请女孩的经历各不相同，有的拥有赛车经验，有的则没有驾照。这项活动不仅对参与者来说非常有趣，维特尔表示自己也从中有所获益。

“我不得不说，她们的故事、她们的背景以及这个国家发生的积极变化给了我灵感，”德国人表示。“的确，如果我们从西方或欧洲的角度来看，仍有许多事情需要改进和解决。但事实是，有些事情正在改变，对那些人来说，这带来了巨大的变化。”

“到头来，在不了解确切的背景和这里的人的情况下，我们很难对一个我们只待几天的国家做出完美的判断。但通过这种方式，我认为了解这些女性对我来说很重要。我认为这是非常难忘和鼓舞人心的一天，也是开启周末的理想方式。正如我所说，关注积极的一面。”

翻译/小飞侠