维特尔在巴塞罗那市区追踪失窃物品未果

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根据《加泰罗尼亚晨报》（El Periodico）报道，西班牙大奖赛之后，阿斯顿·马丁车手维特尔的一只包在他住宿的酒店外被人从车窗偷走。不过德国人利用包里的AirPod耳机的GPS信号，通过苹果手机的功能找到了它们的位置。随后他骑摩托车在城市里追踪他失窃的包，而且成功抵达了信号所在地点。

不过，虽然维特尔根据定位找到了他的耳机，但包里的其他物品不知去向。只能猜测，小偷丢弃耳机来摆脱踪迹。

阿斯顿·马丁公车队的发言人向Motorsport.com证实，维特尔的确被偷了包。车队方面表示：“一个属于塞巴斯蒂安维·维特尔的包今天早上在巴塞罗那被盗走。 他试图通过使用他的苹果手机在追踪包里的耳机来来找到它。但是，当他找到他耳机所在的位置时，发现它们已经被遗弃，因此无法找到他被盗的包。”

维特尔已经向当地政府报告了这一事件，而后者已经展开调查。这是十个月来，第三次发生F1车手财物丢失的案件。兰多·诺里斯在去年前往温布利观看欧洲杯决赛时被抢走了一块手表，并且与强盗发生了肢体接触。而不久之前，查尔斯·莱克勒克在意大利维亚雷焦被公众认出。当他友好地满足越来越多车迷的签名和合影要求后，发现自己佩戴的手表不翼而飞。值得一提的是诺里斯和莱克勒克丢失的都是同一品牌的手表，而且因为限量发行而价值连城。