维特尔为在伊莫拉“完成了塞纳的想法“热泪盈眶
塞巴斯蒂安·维特尔在伊莫拉完成表演圈后情绪激动地表示，挥舞奥地利国旗“完成了”阿亚顿·塞纳曾经向罗兰德·拉岑伯格致敬的计划。
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
五月是塞纳在伊莫拉去世30周年纪念，那场致命事故的一天前，奥地利车手拉岑伯格也在一场事故中丧生。再前一天，塞纳的同胞鲁本斯·巴里切罗也在练习中遭遇一场严重撞车，但当时岑伯格的去世令塞纳极其震惊。
当时在那辆撞毁的威廉姆斯赛车残骸中，赛道抢险员发现了一面展开的奥地利国旗，塞纳本打算在冷却圈时挥舞这面国旗，向Simtek车队车手致敬。
在塞纳家人的祝福中，四届世界冠军维特尔精心组织了向塞纳和拉岑伯格致敬的活动，他还试驾了巴西人在1993年驾驶过的迈凯伦MP4/8 赛车。维特尔在表演圈里挥舞着巴西和奥地利国旗，他说这是"完成"塞纳当时想做事情的一种方式。
“巴西国旗的用意很明显，因为他在赛后经常挥舞，”维特尔解释说："但我知道同样的故事（塞纳准备了奥地利国旗）。我一直在想是不是应该完成这件事。”
"我想这永远不能完成了，我所做的不是为了完成这件事，只是想让人们记住。当我拿出旗帜，特别是拿出两面旗帜的时候，感觉非常特别。这对我来说是一个非常特别、非常有意义的周末。"
Sebastian Vettel drives Ayrton Senna's McLaren MP4/8
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
维特尔先后为宝马、Toro Rosso、红牛、法拉利和阿斯顿·马丁车队总共比赛了15年，于2022年底从F1退役，他说这次致敬表演圈是他职业生涯中驾驶赛车"情感最强烈的"一次。
这次表演圈受到了意大利忠实车迷的热情欢迎，当被问及是否让他热泪盈眶时，维特尔回答说："是的，绝对是的。 "
"很难用语言表达，我想这是我在车手生涯中情感最强烈的驾驶之一，虽然我只有一个人在赛道上，甚至没有参加比赛。难以置信。当我把旗帜拿出来的时候，人们......太震撼了。我很高兴自己有勇气提出我的想法，并邀请了塞纳家族。我收到所有的反馈都是积极的。”
"他有同情心，有勇气说出自己的想法，在祖国推动教育发展，努力消除贫困。从很多方面，他都是那个时代的先行者，尤其是作为一名赛车手。因此，尤其是对于即将成为赛车手的年轻人来说，这是一个非常重要，非常有影响力的故事。"
翻译/Chloe
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