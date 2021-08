维特尔因燃油样品量不足被取消匈牙利第二名

维特尔在布达佩斯的比赛里尾随获得胜利的Alpine车手埃斯特班·奥康第二个完赛,本赛季第二次登上领奖台。

冲过终点线后,维特尔在回场圈行驶到12号弯时根据车队指示停下赛车。正当德国人接受完所有采访,以及因为比赛开始前身穿了不符合比赛程序规定的体恤而被赛会干事传召——并且因此受到本赛季第一次非驾驶行为训诫,国际汽联发出通知,技术代表乔·鲍尔已经上报赛会干事,阿斯顿·马丁的5号赛车燃油燃油抽样只有0.3升。

根据2021年F1《技术规则》第6.6.2条,“参赛者必须确保,在赛事期间任何时候能从赛车里提取出1.0升燃油样品”。

尽管阿斯顿·马丁领队奥马尔·萨夫诺尔亲自向赛会干事做了解释,坚持表示“油箱里必定剩余1.44升,但是无法提取出来”,赛会干事以违反技术规则的要求为由,剥夺了维特尔的第二名。

事实上,阿斯顿·马丁方面坚称维特尔的赛车停下时,油箱里燃油仍有1.74升的余量。但是国际汽联只提取出了0.3升,而另外的1.44升残留在油箱里。因此,阿斯顿·马丁立即向国际汽联表达了上诉的意愿,现在将有96小时来决定下一步。

“根据我们的计算,在取出300毫升燃油之后,赛车里应该剩余1.44升燃油,”萨夫诺尔向Motorsport.com表示。“我们只是须要向国际汽联证明,燃油确实在那里,而300毫升足够作为他们的燃油样品。那将是上诉的基础。”

当前,维特尔的赛车正扣留在亨格罗林国际汽联的车房里。当地时间今天白天,或许可能继续寻找失踪燃油的工作。此外,萨夫诺尔解释了车队知道赛前注入的燃油量,而比赛中国际汽联的燃油流量咪表进行检测,作为官方纪录在案的准确数据。

“我们测量加入(赛车)的燃油,赛车中国际汽联强制的燃油流量咪表测量燃油使用了多少,”他说到。“加入时的油量和使用掉的油量差,就是剩余的。这就是我们如何知道还有1.74升剩余。”

“我们有数据,国际汽联有那些数据,我们把我们给赛车注入了多少燃油的数据提供给了他们,他们在任何时候都能检查。所有这些数据都是有的。”

而对于规则中明确要求的必须提供1升燃油样品实体,萨夫诺尔声称这是在国际汽联的官方测量系统启用之前的“老规则”。

但无论如何,目前匈牙利大奖赛的官方最终成绩已经改为了维特尔被取消积分。这意味着刘易斯·汉密尔顿前进到第二,第三名则被卡洛斯·塞恩斯拿到,而费尔南多·阿隆索取得第四名——刷新了他在本赛季回归F1后的最佳成绩。其余从皮埃尔·加斯利到马克斯·维斯塔潘在内的积分区车手,都各自前进一个名次。因为卷入一号弯撞车而赛车严重受损的红牛车手,由1分变为2分。

在匈牙利实现了本赛季第一次得分的威廉姆斯——而且是2018年意大利大奖赛后第一次双车进入积分区,随着尼古拉斯·拉蒂菲和乔治·拉塞尔上升到第七八名后,从原来的6分变为了10分。而原本第11位完赛的基米·莱科宁拿到了最后一个积分。

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images