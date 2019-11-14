维特尔回应维斯塔潘“法拉利作弊”评论

本赛季法拉利引擎变得强势之后，其技术上的合法性受到竞争对手的广泛质疑。

跃马在奥斯汀遭遇了“滑铁卢”：第四名的查尔斯·莱克勒克落后获胜的瓦尔特利·博塔斯多达50秒；维特尔在起步圈从第二滑落到第七后，又因悬挂失灵而退赛。SF90赛车在美洲赛道上突然失去直线速度优势，恰好就是在国际汽联向车队发出新的技术指令后，在赛后进一步滋生了传言。

当时，维斯塔潘发表了对法拉利引擎的强烈观点，不仅声称后者在性能上的失势“不奇怪”，而且在接受荷兰媒体采访时用了“作弊”一词。那引来法拉利领队马蒂亚·比诺托和莱克勒克的不满。

奥斯汀赛后，维特尔拒绝对维斯塔潘的言论作出回应。而来到圣保罗备战今年的巴西大奖赛时，他委婉地作出了回应。

“我认为这是我们这个时代的一个迹象，很多人都要话要说，”维特尔表示，“我认为与过去最大的区别是，很多人的话都被听到了，然而可能以前只是他们的话被忽略了。”

“我没有太多要说的，每个人都有说他们想说的话的自由。如果那是他的想法，那么那可能是他的想法，但是显然我们有不同的观点。”

法拉利在经历了上半赛季的低迷后，在夏休期后复苏明显，从斯帕起连续摘下杆位，直到被瓦尔特利·博塔斯在奥斯汀终止。

“我认为最明显的事实是我们有表现很好的引擎，”德国人说道，“我们的赛车一直（在直道上）非常有效率，相比梅赛德斯和红牛来说，他们（赛车）比我们有更多下压力——可能他们用了更狠的手段。你总是可以争论哪套方案更好。”

“我们应该拥有最强的引擎吗？我不知道其他制造商的动力数据，所以这是我们的引擎部门实现的杰出成果。过去五年里，梅赛德斯的引擎是最强的。现在，我们在过去两个月里领先了，希望接下来五年也会如此。我不在乎别人怎么想。”

维特尔等到新加坡才收获了本赛季个人的第一个胜利。当被追问维斯塔潘的“作弊说”是否诋毁了法拉利全队的努力时，他回答说“我认为车队里没人把那当回事。”

“我认为这是不专业的、或者说不成熟的。我没有兴趣进行回应，最好的回答就是回到常态。”

“我们一点不为我们在奥斯汀周日里的表现感到骄傲，那个周六之后没人有抱怨的需求了。周日我们在很多方面都挣扎：环境、轮胎、我们需要做的调校工作。但是说成那样就不合适了，对待别人宽容，也就是对自己宽容。如果那是他的想法，那么那就是他的想法。如果下周他的想法改变了，最终我们一点也不在乎。”

本赛季迄今，莱克勒克是获得杆位数最多的车手。他坚称维斯塔潘的言论不会给车队在巴西和阿布扎比作战带来“额外的动力”，来证明荷兰人的说法是错的。

“我个人没有任何动力来证明他们错了，”摩纳哥人说，“我们车队内部的人都知道我们正在做什么，而且绝对没有任何错误。我们也有信心，事情会恢复正常。”

“在奥斯汀时，有些事情没有按我们设想的发展下去，很明显我换上旧版本引擎并不理想，而我们在比赛中看到了结果。但是我没有额外的动力要去证明他们错了。我们都知道车队内部的情况。”

来到圣保罗，国际汽联再次发出技术指令，禁止车队燃烧引擎冷却系统中的润滑油。这被认为是针对法拉利的措施。而维斯塔潘表示他不想再打口水战，但是他对国际汽联的行动表示高兴。