维特尔呼吁F1担起“绿色”先驱者责任

F1在本周发布了在2030年实现锦标赛二氧化碳实现净零排放的行动策略,致力于在后勤、旅行和赛事举办方面都实现可持续发展。这项主动计划与国际汽联、可持续发展专家、车队、赛事推广方等方面达成共识。不少车队也提出了支持。众所周知,刘易斯·汉密尔顿近期在社交媒体上鼓励他的关注者一起为保护地球环境出力。

虽然维特尔向来远离社交网站,但是对天下大事非常关注。他在接受Motorsport.com独家采访时表示,他认为F1作为全球性的赛事平台,应该在地球的可持续发展工作方面承担表率作用。

“F1是一项世界性的运动以及一个世界性的运作平台。基于现在所有可以看到的事实,你不能无视世界的现状或对眼下发生的事情不管不顾,”维特尔对Motorsport.com说,“那么做是愚蠢的。”

“所以我们应该广泛征询意见。显然很多人关注着F1且受到F1的启发。我认为F1需要比我们现在多做一点,为将来定下一个路线。”

“如果你是黑白分明的人,你会说我们所做的对环境不好,因为我们到处驾驶着赛车,我们燃烧燃油。很明显F1有机会开发引擎的方程式、技术等,那会帮助我们,帮助我们未来的出行和运输,确保其更有效率等。”

F1被誉为汽车工业发展的试验田。当前的1.6升V6涡轮增压混合动力技术无疑是世界上最先进的引擎之一,尤其在热能回收利用方面达到50%的利用率。此次提出的“净零碳排放计划”要在竞赛技术领域,进一步开发可以用于民用车的“世界首个净零碳、混合动力内燃机”。

每个赛季,为了配合引擎制造商的技术升级,油液供应商会研发5-6款燃油。维特尔建议F1在未来使用合成燃油,作为可持续发展的技术之一,而这么做完全可以转换到民用车领域。

事实上,当前F1《技术规则》规定燃油的生物成分含量必须最少达到5.75%(m/m),其目标是从2021年起提升到10%,最终达到100%。

“当前我们有非常高效的引擎,但是那样的效率有多少转换到了民用车上值得拷问,”德国人向Motorsport.com表示,“所以我认为整体上F1确实有责任,而我认为我们每个人都有责任起到表率作用。那就是为什么我感觉我们需要多做一点。”

“我们应该成为先驱者,不是只在性能方面、在车辆方面、在竞争、比赛、娱乐方面拥有最高的标准,也要在先驱思想和着眼未来方面、地球的未来、这项运动的未来和所有方面立下最高的标准。我认为所有事情都是有关联的。”

“现在就引入合成燃油,而不是以后,为什么不呢?这是可能的。我们的引擎可以用这个。我们可以这么做。我们有工程资源和人力资源。当然这不会简单,是一项挑战。但是要多激发50匹马力也不是容易的事情,而大家已经准备花很多钱那么做。所以不应该仅限于此。你看这些赛车,我认为我们能够从技术方面加强它们与民用车的关联。”

Roberto Chinchero in an interview with Sebastian Vettel, Ferrari

Photo by: Ferrari