维特尔呼吁对F1燃料规则给予更多宽容

在本月早些时候的匈牙利大奖赛比赛中，德国人在赛后检查时，由于未能提供国际汽联分析所需的至少为一升的燃油，而被取消了第二名的成绩。

虽然阿斯顿·马丁车队在比赛当晚确信维特尔的车里有足够的燃料，但事后调查发现是燃料泄漏导致了油量未能达标。

尽管承认赛车的油量确实没有达到强制的要求，但维特尔认为，在特殊的情况下，国际汽联的程序应当考虑“灵活变通”。

“现在回想起来，我觉得很清楚，规则就是这样，我们被取消了比赛成绩，”德国人说道。“我们只能向前看。这当然非常痛苦，认为在这种情况下，我显然能更好地理解，因为我是遭受这种痛苦的人，你不希望其他人也发生这种事，我们需要多一点宽容。”

“但我不知道我需要如何以及该把哪些东西白纸黑字地写下来。那是其他人需要想办法的。”

维特尔表示，阿斯顿·马丁赛车在比赛中没有发现任何迹象表明有燃油问题，因此赛后被取消成绩着实令其大受打击。

“这对我们整个车队来说都是一个伟大的成绩，我们本来赢得了相当可观的积分，所以这非常令人失望，”他说道。“但我不认为我们还有什么可以做的。显然在比赛中我们的燃油在掌控之内，或者说我们是这样认为的。”

“所以很明显，我想是在最后一圈，我们发现有些地方可能不对劲。当车里没有燃油的时候，我们非常惊讶。所以处罚让人很痛苦，但这是规则。所以我们必须接受并继续前进。这是非常重要的一天，因为我们拿了很多分，但是现在，我们需要在很多场比赛中，努力试图去争夺一些积分。”

虽然被取消比赛成绩令维特尔失去了积分和领奖台，但他表示自己仍然能够带着一些愉快的回忆回顾这场比赛。

“我登上了领奖台，享受比赛的掌声欢呼。但只是在赛后被剥夺了名次、奖杯和积分。”他解释道。“所以这令我感到巨大的失望。但在那一刻，我确实在那里，情绪激昂，那是伟大的一天。当你回过头来看，这确实是美好的回忆；但当你知道自己的成绩被取消时，显然你会有一点不好受。”

翻译/小飞侠