维特尔：参加澳大利亚大奖赛都是自愿的

原定于在澳大利亚墨尔本举行的2020赛季揭幕战，在迈凯伦的一名成员确诊感染新冠病毒后被取消。与此同时，F1和国际汽联做出声明，本赛季可能要等到6月才能开始。

在揭幕战周末取消的新闻发布会上，F1主席切斯·凯利坚决表示前往墨尔本的决定是正确的，但是“容易变化的”疫情发展实在太快。

在维特尔看来，F1在围场里很多人的生活扮演了重要角色，而参加揭幕战只是身不由己。

“对我来说，这项运动就是我的生活，所以这项运动的角色就是我的生活，”德国人在接受Motorsport.com独家采访时表示。

“它的内容非常多，但是对于许多关注F1的人来说，内容仅限于每个星期两个小时。而细分来说的话，我们的角色就是娱乐大众。”

“此前我尝试进行解释时，我认为目前很难理解和预测我们的处境、接下来的情况及正在发生的事情。没有人可以给出这个答案，但是在某种程度上也想要尽可能保持正常。所以……很明显，当人们改变自己的日常活动时，在某种程度上保持正常的生活很不错。这也是我们的责任。”

事实上，当疫情在意大利全面爆发后，在国内封锁及各种旅行禁令下，给法拉利等驻扎在亚平宁半岛的车队或供应商前往墨尔本增加了难度。

维特尔强调，每个抵达墨尔本的人都是自愿的，没有任何人胁迫。

“话虽如此，显然我们所有人不仅身处F1，而是任何地方。无论何时我们离开家，我们都以某种方式将我们的责任移交给其他人。就像我之前试图解释的那样，我们所有人都乘飞机来到了这里。我认为没有人游泳或乘船来。”

“因此，我们所有人都将责任交给了操作飞机的人。无论它是否足够安全可以飞行，​​无论在病毒肆掠的情况下，乘飞机是否足够安全等等。我们都回答‘是’，证明就是我们都来到了这里。”

“我认为没有人强迫你上飞机，他们没有惩罚你上飞机，也没有逼我或打我上飞机。所以我认为来到这里是我们的自由决定，做一些我们喜欢的事情，那就是赛车、参加本赛季的第一场大奖赛——这非常令人兴奋。”

“但可以肯定的是，我们必须知道事情的发生。正如我所说的，最终需要你自己、参与其中的每个人、每个车迷、赛道上的每个助手、每个车手、每个团队成员采取尽可能多的你认为适合自己的预防措施。”

Roberto Chinchero, Motorsport.com ITA with Sebastian Vettel, Ferrari Photo by: Ferrari

“认为一切围绕F1转是无知的”

上周四，在比赛周末被取消之前，围场里出现的疫情无疑引起了强烈的反响。然而，当大多数较为年轻的车手做出信任官方的表态时，三位年长的世界冠军获得者维特尔、刘易斯·汉密尔顿和基米·莱科宁却毫不顾忌地表达了个人观点，而且无一例外地不倾向于揭幕战举行。

汉密尔顿在国际汽联的新闻发布会上表示对墨尔本周末如期进行感到“震惊”；莱科宁更认为来到墨尔本“不对”；维特尔同样在新闻发布会上声称，如果事情发展到一定地步，车手们应该“拉手刹”。

在接受Motorsport.com独家采访时，维特尔被问到当全球正处于一场公共卫生危机时，哪怕他多么想赢得世界冠军，但F1终究只是一项运动。而他回答说：“是的，但是我认为这与洞察力有关。”

“当你15岁开卡丁车时，你的看法与30岁时大不相同。这就是生活最终教会我们的东西。 有些人学得早，有些人学得晚。 但这也不是一件坏事。”

“不要误会我的意思。 我认为这最终取决于你。 就像你是什么样的人一样，什么对你很重要等等。但是可以肯定的是，认为F1是宇宙和世界的中心，一切都围绕着F1转，这是无知的。 ”

“我认为有三个孩子并且有一定的年龄，我认为我已经足够的阅历来理解，而事实并非如此。 话虽如此，F1肯定是我的热情所在，是我人生中的重要组成部分，它起着非常重要的作用。”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

上周五一早，维特尔就与莱科宁一起搭乘早班机离开了墨尔本。因为在迈凯伦退赛后的紧急会议上，法拉利坚决反对继续比赛。

还有四个月，维特尔将年满33岁。去年年底，他迎来自己的第三个孩子。自从2013年第四次捧起世界冠军奖杯之后，他至今未能再次染指。每一次当他继续F1生涯的动力受到质疑时，他坚持表示与跃马一起夺冠是他的目标。

当被问到现在的他对F1保持同样的热情，是否只是眼界更开阔了时，维特尔对Motorsport.com说：“可能吧，但是我认为这是完全正常的事情。”

“就像我之前说过的，我认为这只是生活对你的影响。 这是你收集的经验等等，所以你也可以公平地说15或10年前对我而言，只有赛车， 一切都围绕赛车。”

“正如我所说的，事情已经发生了一些变化，这并不意味着我的热情有所减少，一点也没有，但可以肯定的是，你看到更多的事情。你的眼界不断开阔，你只知道有更多事情要做。”

“所以很明显，自那以来，我有10年的时间去看世界、周游列国——这也要归功于我的工作，并思考正在发生的事情和正在发生的变化。然后你还有其他兴趣也在增长。 你成熟了。”

维特尔与法拉利的合约将在今年年底到期，意大利车队领队马蒂亚·比诺托公开表示过，德国人依然是2021年及以后的首选车手，尽管与查尔斯·莱克勒克续约五年实际暗示了跃马已经把未来寄托在年轻的摩纳哥人身上。