维特尔决定从F1退役，为家人放下热情所向

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2007年6月的美国大奖赛，不到20岁的维特尔代替受伤的罗伯特·库卡比，翻开了个人F1生涯的第一章。15年后，在夏休之前最后一场比赛匈牙利大奖赛开打之际，德国人宣布了他的退役计划。今年的阿布扎比大奖赛，他将在达成个人300场里程碑的同时，向大奖赛舞台告别。维特尔通过发表个人视频，公布了这一决定，并且解释了他退役的原因，并且期待离开赛车的生活。

“除了赛车，我还建立了一个家庭，我喜欢陪在他们身边。在F1之外，我还产生了其他兴趣。

我对赛车和F1的热情使我有很多时间离开他们，而且需要大量的精力。我无法以我之前的方式和我认为正确的方式投入到我的热情（事业）中去，同时实现成为一个优秀父亲和丈夫的愿望。为了与赛车和车队融为一体以追求完美所需的精力，需要专注和责任感。”

“我的目标已经从赢得比赛和争夺年度冠军变为看着我的孩子们长大，传递我的价值观，在他们跌倒时帮助他们站起来，在他们需要我时倾听他们，不必说再见，最重要的是能够向他们学习，让他们启发我。”

最近几年，虽然维特尔在赛场上建树寥寥，但在赛道之外他成为最敢于对社会问题公开发生的车手之一，包括不同背景人士平等的权利和延缓气候变化的迫切性。今年6月，他做客BBC《Question Time》节目时，他直言不讳地称自己“伪善”，因为他一边呼吁全球加入改善气候变化的行动，一边驾驶着被受到环保人士抗议的赛车，还坐着飞机环球旅行。

Sebastian Vettel, Aston Martin, throws caps to the crowd Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

在详述自己的退役决定时，维特尔道出了他F1在这方面采取行动迟缓的失望，尽管这项自由传媒领导的运动定下了2030年实现净零碳的目标。

“我的激情所伴随的某些方面，我已经学会了不喜欢。它们可能在未来得到解决，但实施改变的意愿必须增长得更强，而且必须现在就开始行动。光说是不够的，我们不能承受等待。这没有选择。比赛已经开始。”

维特尔曾是F1最年轻的参赛者、积分获得者、杆位获得者、分站胜利者，而目前他仍保持着最年轻的世界冠军以多届世界冠军的纪录。

从2008年在蒙扎代表当时的Toro Rosso第一次赢得比赛，到与红牛连续四年夺得世界冠军，再到与法拉利一起站上领奖台最高处，维特尔一共拿下了53场大奖赛胜利。2015年，他怀着复制偶像迈克尔·舒马赫成功的壮志加盟法拉利，但是六年间三次争冠都以失败告终。2020赛季暂停期间，他感受到了被法拉利抛弃的冷漠。虽然他写下了在阿斯顿·马丁的新篇章，但英国车队还远没有达到其希望的五年内夺冠的水平线上。

“我热爱这项运动。自从我能记事开始，它就是我人生的中心。但是，就像我在赛道上的生活一样，我在赛道下也有生活。赛车手从来不是我唯一的身份。我深信的定义我们身份的应该是：我们是谁、我们如何对待他人，而不是我们做什么。”

接近300场大奖赛，除了成绩之外，维特尔在F1留下了其他让人铭记的、带有个人色彩的标志。他声称自己在大奖赛留下的印迹终将随着时间推移而消失，但在人生舞台上，还有其他“比赛”等待着他去赢下。

“我最好的比赛？还在后面。我相信（人）要向前迈进，继续前进。时间是一条单行道，而我想与时俱进。回头看只会让你慢下来。我期待着在未知的赛道上比赛，我将会发现新的挑战。我在赛道上留下的痕迹会一直存在，直到时间和雨水将它们冲走。新的（痕迹）将会被留下。明天属于今天的缔造者。下一个弯角已在良好的掌控之中，因为新一代已经到来。”

“我相信仍有一场比赛要赢。永别了，感谢你让我与你分享这条赛道。我喜欢它的一点一滴。”

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, celebrates on the podium Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

长期思考且获得妻子支持

先前在保罗·里卡德的法国大奖赛期间，当被问到个人未来时，维特尔暗示他会在F1继续，甚至还推动转投迈凯伦的传闻。但事实上，他已经处于做出决定的最后阶段。

维特尔在亨格罗林的新闻发布会上表示，他在周三把自己的决定告诉了阿斯顿·马丁车队老板劳伦斯·斯特罗尔，但那不是一夜之间的决定，而是经过漫长的考虑。

“时间线要回到多年前，”当被Motorsport.com问及他具体做决定的过程时，德国人表示。“所以这不是我一夜之间做出的决定。很明显，最后的决定是在昨天做出的，告诉车队我要停下来，不打算继续。但在这之前有很多思考。”

“我认为现在是正确的时间让我来做其他事情。很明显，我知道这里面需要多少奉献精神。而且如果你做这个（继续参加F1），我相信你必须以正确的方式来做。我在这里并没有得到多少乐趣和动力，我只是成为其中一部分。”

维特尔向来注重家庭隐私，但对于这次重大的人生决定，他坦言妻子汉娜无论如何都支持他，哪怕他继续比赛。

“当然，我与我的妻子交谈很多，"德国人说到。"她可能是第一个支持我继续下去的人，她说，最终这是我的决定。”

"我认为我非常幸运，我找到了对我的人生意义重大的东西，给了我这么多快乐，一个结交朋友和认识各种人的平台，全世界旅行看看东西，打开我的视野。而且，她一直非常支持，说这必须是我的决定。当然，她有自己的看法，但她非常支持。最终，她说‘这由你来决定，我不能替你决定。’”

Formel-1-Liveticker: Vettel besucht sein Bienenhotel bei Spielberg Photo by: motosport.com