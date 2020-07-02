维特尔为法拉利无意续约感到“惊讶”

2020赛季停摆期间最大的新闻，就是法拉利与维特尔宣布将在本赛季结束后分道扬镳。

本周末，赛季的第一场比赛在奥地利进行之前，维特尔在国际汽联新闻发布会上透露更多双方终止合作的细节。他表示自己从未受到法拉利的新合约，而是领队马蒂亚·比诺托直接在电话里告知他，跃马无意与他续约。

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“没有难题。当我接到马蒂亚电话的时候，当他告诉我车队没有意向继续下去，很明显让我感到意外，”德国人说，“我们从来没有真正做过任何讨论，并没有合同，所以没有难题。”

自那以来，身为四届世界冠军的维特尔明年的去向成为了焦点。三支有能力争冠的车队中，红牛明确表示不太可能迎回德国人，因为他们已经一心放在马克斯·维斯塔潘身上。

刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯与梅赛德斯的合约也将在今年到期。前者不出意外地话将继续留在德国车队，而芬兰人上个月接受采访时表示，车队内部告诉他没有与维特尔进行接触，尽管领队托托·沃尔夫同样说过不能立即向一位四届世界冠军关上大门。

虽然丹尼尔·里卡多决定转投迈凯伦，接替明年将加盟法拉利的卡洛斯·塞恩斯，意味着雷诺目前空出了一个席位，但法国车队的竞争力显然对维特尔来说难以信服。

“眼下我还真没有进行任何洽谈，”德国人表示，“很显然，我希望确保我为自己和我的未来做出正确的决定。”

“我认为我具有很强的竞争能力。我在这项运动中取得了很多成绩，并且我对取得更多成就充满动力。我认为，要做到这一点，我需要合适的战斗力和周围合适的人。这就是我目前正在寻找的东西。”

“是否会出现合适的机会，我认为情况很清楚。如果不是这种情况，那么我可能不得不考虑其他事情。”

绝不欲走还留

两届世界冠军费尔南多·阿隆索在2018赛季结束后离开F1。之后，他一直表示有兴趣等技术规则改革后回归。如今受到新冠肺炎疫情的影响，新技术规则推迟到2022年实施，但是有传言称西班牙人可能愿意明年回到雷诺。

然而，维特尔表明了自己的态度，他没有兴趣玩弄政治游戏。如果他觉得是时候结束F1生涯，就不会欲走还留。

“如果有合适的条件出现，那么我愿意继续，”他说道，“我觉得我还能攻心很多。如果不是这样的话，没有好的条件，那么正如我说的，可能是时候做些别的事情了。”

“我深信的是，如果你准备好关上门，那么你就应该为关上那扇门做好准备，而不要关了又指望它再打开。”

尽管如此，维特尔重申他不着急做出决定。他继续道“我认为你必须对自己接下来做出的决定有清楚的认识。那也就是为什么我一点也不急。我认为赛季开始进行是件好事，接下来的几周和几个月可能让事情更加明朗。”