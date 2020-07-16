维特尔与Racing Point没有“确切的“对话

本周早些时候，关于维特尔收到Racing Point邀约的传闻喧嚣尘上。这支驻扎在银石的车队本赛季竞争力令人惊艳——不论是否会被认定“抄袭”去年的梅赛德斯赛车，并且明年将成为超跑制造商阿斯顿·马丁的厂商车队。

“我认为大家称谣言是有原因的，无论如何，现在距离奥地利过去只有几天，没有太多改变，”维特尔在匈牙利大奖赛前的新闻发布会上表示，“你提到说我在谈论细节，没有必要就此展开……事实是没有消息。”

“如果你问Racing Point，大家都在谈论Racing Point，前两场比赛他们在赛道上的表现令人印象深刻。

“我自己方面没有消息，一周来没有改变。我上次就说，可能需要一些时间，最重要的是我自己要做处正确的决定。如果有事情要宣布的话，会在未来某个合适的时候。

“现在这个阶段，一切都都开放。我不知道：明年驾驶（赛车），不驾驶，或许回来，或许再也不驾驶，做一些不同的事情。我没有压力太快做决定。”

当被追问他是否知道如果自己想去到明年的阿斯顿·马丁项目，他就有机会时，德国人回答说：“在这个阶段，只是对话。上周我就说了，例如我与雷诺有过对话。

“所以只是对话。我认为在后面的阶段，与任何人对话都会更加确切一点。但现在事实是，没有事情宣布，没有更加确切的，只是松散的对话。”

由于梅赛德斯被认为即将与刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯续约，而红牛高层也否决了自己前车手回归的可能，以及雷诺宣布了费尔南多·阿隆索将在明年回归，迈凯伦也确定了丹尼尔·里卡多将接替卡洛斯·塞恩斯，与兰多·诺里斯搭档，维特尔的选择余地已经非常少。

对此，维特尔虽然认为F1车手市场的特点是永远存在变数，但他强调更重要的是他自己的决定。

“有两种方法，一种是理论上，”他回答说，“显然，哪些席位是有可能的，哪些席位已经没有了。”我认为这方面，我对其他人的合约并没有什么信息。”

“另一方面，我已经在这里很久了，永远不知道，永远都可能改变。我认为无论如何，我需要自己做决定，如果有合适的话，向那个方面发展。”