维特尔与法拉利讨论疫情下降薪，但细节将保密

今年是维特尔与法拉利合约的最后一年，但是双方的续约谈判，因为F1赛季受到新冠肺炎疫情影响，而变得更加复杂。

当前法拉利在马拉内罗的工厂完全关闭，所以跑车生产工作暂停，其F1部门也处于强制的五周停工期。这场危机中，F1车队的经济状况不可避免地承受着巨大的压力，多支车队不得不强制员工休假，以便领取政府津贴，同时对高薪车手和高级管理人员降薪。

昨天，维特尔在瑞士家中通过视频会议接受包括Motorsport.com在内的小部分媒体采访时，坦言他很了解当前的情况，所以与法拉利高层进行着相关事宜的沟通。

德国人说：“这绝对是我与车队正在讨论的事情，显然我们不知道本赛季会怎么样、什么时候会开始、会有多少场比赛、会如何进行等等。

“但是与往常一样，无论在这个方面我做什么决定，都只有车队和我自己知道，这次也是如此。所以，我不会利用这个理由或这段时期的这个时间点，作为形象包装之类的动作。

“正如我说的，我认为过去我已经做出的决定，我已经默不作声地做了，现在也是一样。”

虽然维特尔表示具体的决定不会对外披露，但他表示2020赛季的最终形态，例如有多少场比赛组成，是影响因素之一。

续约谈判“会有进展”

32岁的德国人在2015年加入法拉利，但是至今未能与跃马一起赢得世界冠军。而2019赛季，他在各方面的成绩不如新队友查尔斯·莱克勒克。去年圣诞前，他效力的意大利车队与年轻的摩纳哥人签订了一份长达5年的新合约。

眼下各个国家的封锁，无疑让维特尔与法拉利的续约谈判流程更加繁复。德国人坦言本赛季停摆的时期“肯定给我们一些时间来解决一些事情”，但也需要“视这段时期会持续多长”。

而当被问到是否可以在2020赛季重新揭幕前得出结果，他回答说：“我认为这取决于第一场比赛会在什么时候进行，我们都在等待。

“我们有机会在第一场比赛进行前做出决定，因为当前看起来在6月甚至7月前都不会有比赛。所以我认为我们都在等待。但是正如我前面说的，主要的优先事项是确保我们以正确的方式应对现在的情况，因此所有事情都暂停下来。我可以想象可能其他地方也是这样。

“我认为我们会有进展的，但是我认为没有真正的时间表。所以是否会在第一场比赛前，很大程度上视我们什么时候会有第一场比赛。”