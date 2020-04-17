维特尔与法拉利讨论疫情下降薪，但细节将保密

塞巴斯蒂安·维特尔透露他正与法拉利车队商讨今年因新冠肺炎疫情而减薪的问题，但不会向外界公布，而他与意大利车队的续约谈判或许会在2020赛季重新启动前有定论。
今年是维特尔与法拉利合约的最后一年，但是双方的续约谈判，因为F1赛季受到新冠肺炎疫情影响，而变得更加复杂。
当前法拉利在马拉内罗的工厂完全关闭，所以跑车生产工作暂停，其F1部门也处于强制的五周停工期。这场危机中，F1车队的经济状况不可避免地承受着巨大的压力，多支车队不得不强制员工休假，以便领取政府津贴，同时对高薪车手和高级管理人员降薪。
昨天，维特尔在瑞士家中通过视频会议接受包括Motorsport.com在内的小部分媒体采访时，坦言他很了解当前的情况，所以与法拉利高层进行着相关事宜的沟通。
德国人说：“这绝对是我与车队正在讨论的事情，显然我们不知道本赛季会怎么样、什么时候会开始、会有多少场比赛、会如何进行等等。
“但是与往常一样，无论在这个方面我做什么决定，都只有车队和我自己知道，这次也是如此。所以，我不会利用这个理由或这段时期的这个时间点，作为形象包装之类的动作。
“正如我说的，我认为过去我已经做出的决定，我已经默不作声地做了，现在也是一样。”
虽然维特尔表示具体的决定不会对外披露，但他表示2020赛季的最终形态，例如有多少场比赛组成，是影响因素之一。
续约谈判“会有进展”
32岁的德国人在2015年加入法拉利，但是至今未能与跃马一起赢得世界冠军。而2019赛季，他在各方面的成绩不如新队友查尔斯·莱克勒克。去年圣诞前，他效力的意大利车队与年轻的摩纳哥人签订了一份长达5年的新合约。
眼下各个国家的封锁，无疑让维特尔与法拉利的续约谈判流程更加繁复。德国人坦言本赛季停摆的时期“肯定给我们一些时间来解决一些事情”，但也需要“视这段时期会持续多长”。
而当被问到是否可以在2020赛季重新揭幕前得出结果，他回答说：“我认为这取决于第一场比赛会在什么时候进行，我们都在等待。
“我们有机会在第一场比赛进行前做出决定，因为当前看起来在6月甚至7月前都不会有比赛。所以我认为我们都在等待。但是正如我前面说的，主要的优先事项是确保我们以正确的方式应对现在的情况，因此所有事情都暂停下来。我可以想象可能其他地方也是这样。
“我认为我们会有进展的，但是我认为没有真正的时间表。所以是否会在第一场比赛前，很大程度上视我们什么时候会有第一场比赛。”
About this article
|Series
|Formula 1
|Author
|Frankie Mao