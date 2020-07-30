维特尔“不着急”对个人未来做出决定

五月初，维特尔与法拉利宣布了将在本赛季结束后不再合作。自那以来，这位四届世界冠军的去向就成为焦点，但是将近三个月过去，还是没有任何消息，尽管传闻将他与前东家红牛和明年将转变为阿斯顿·马丁厂队的Racing Point联系到一起。

英国大奖赛前的新闻发布会上，当维特尔被Motorsport.com问到何时可能会做出决定时，他回答说：“如果我真的知道的话，我会给你答案，但是现在我不知道，可能现实的做法就是可能保持耐心并等一会儿。

“可能是几周，可能会更久。只有时间会给出答案。这跟我前三周或三场比赛前所说的没有任何不同。我不着急。我想确保我为自己做出正确的决定，然后再看。”

维特尔此前承认，他同围场里的一些车队进行过“松散的”谈话，包括宣布费尔南多·阿隆索明年加盟的雷诺，以及Racing Point。同时，他也明确透露有几种可能性：找到合适的席位留在F1、休息一年或者彻底退役。

银石的比赛之前，德国人再次强调急着做决定没有好处，而他希望自己能够尽可能地控制局面，尽管这是他参加F1后第一次不知道下一个赛季自己是否能继续比赛。

“在这里待了很久的事实有帮助，因为我认识许多人，”他说道，“但是我认为对我最重要的是，无论决定是什么，对我都是正确的。”

“你永远不能百分之百确定，因为只有时间能证明，但我认为我会尽可能地掌控，并且确保对我的结果是正确的决定。

“我从来不相信匆匆忙忙能做出好事，所以事情是需要花时间的。我不能给出准确的时间，正如我不能对结果给出准确的答案。

“显然问题就是留在F1与否，但就像我说的，只有时间能给出答案。这是一个新情况，而我认为就谈判技巧来说，我不需要施展什么把戏。这的确是一个新情况和新挑战，因为这个决定可能不是留下就是去做不同的事情。”

尽管过去两年与刘易斯·汉密尔顿争夺世界冠军的过程中屡次出现失误，但是维特尔对自己的能力没有丝毫的怀疑。而前F1车手马丁·布伦德尔在对维特尔进行了一次深度专访之后相信，只要他能得到有机会争胜的机会，他就会留在F1。

“我已经说得很清楚了，取决于正确的整体条件等等，我有很多可以发挥，”德国人说道。“我觉得身体上、驾驶上等等（很有很多可以发挥）。我不比前几年我在F1表现糟糕。我感觉非常好，有很多可以施展。”

“那会取决于选项是什么，就未来来看，2022年有很大的规则修改，可能会非常激动人心，也可能不会。我认为我们现在都不知道。你总是想要更好的，而作为这项运动的车迷，我也这么希望。（2022年）我是否会留下来，我不知道。”