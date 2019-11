维特尔不同意布朗对2017版赛车变快所做批评

2021版规则已经在本周四正式对外公布。核心的改变之一,就是空气动力学规则的调整,试图让赛车可以更好地跟车,为超车增加机会。

在针对相关规则修改进行解释时,布朗认为2017年增加下压力的做法“基于他不理解的原因”。

“大量增加的下压力是‘让赛车跑得更快,让F1变得更好’,”布朗说,“但是我们实际做的让情况更糟,因为赛车无法互相比赛。这是未经周全考虑的例子之一。所以现在的阿斯车非常快,但是不能比赛。”

当时的空气动力学规则修改,很大程度上是大奖赛车车手协会(GPDA)呼吁提高赛车的速度,但是相关的跟车以及超车并非重点。

当被Motorsport.com问及布朗的批评时,担任GPDA干事的维特尔坚决予以否认。

“一点也不,我认为从2017年起的赛车美妙很多,”维特尔说,“现在我们知道赛车能够做什么,在那以前相当慢。显然我们的阻力非常小,这在直道上很棒,但是对我们来说不够刺激。它感觉上比之前几年慢一点。所以我不认为那是错误的方向。”

“从我的角度来看,错误的方向是赛车那么重,这显然在某种方面与安全措施有关。但是我认为每个人都接受了。以及我认为动力单元是最大的区别,如果拿现在与十年、二十年甚至更早之前相比,真的差别很大。”

根据新版规则,随着轮胎尺寸的加大和驾驶舱扩大灯因素,赛车的最低重量将从现在的743公斤增加至768公斤。汤姆巴兹斯预计这大约会让赛车的单圈时间增加3-3.5秒。

本周末有望加冕第六冠的刘易斯·汉密尔顿也一直对赛车重量的增加颇有意见,因为这也是轮胎更难管理的原因之一。而且,他认为2021年规则下赛车增重25公斤,只能进一步加剧轮胎供应商倍耐力的工作难度。

“我只是希望他们不要继续增加(赛车重量),但是看起来它们会继续加重,因为这会减慢赛车的速度,让轮胎变得更难,而轮胎是比赛的巨大因素之一,”英国人表示。

“我们现在很难跟车,而且轮胎总是过热,因为赛车太重了。他们会继续往那个方向发展。我认为这也会给倍耐力带来更多压力,让他们在2021年的工作更难做。”

“我认为真正重要的是目标书,他们从来没有给出过好的目标书——介绍轮胎会达到什么标准。所以GPDA与国际汽联紧密地工作,试着确保他们能写好目标书。希望这次他们能把目标书写得好一点。也希望他们开发出的轮胎能满足人们的需要,能帮助我们改善比赛。”

与此同时,雷诺车手丹尼尔·里卡多指出,当前赛车超车的问题不只是因为难以跟车,也同赛车变宽有关。

“赛车看着性感、大且宽,它们看着很棒,它们看起来比2016年时更好,”澳大利亚人说,“但是我的担心是赛车的宽度。赛道并没有变宽,而赛车变宽了,所以能超车的空间就少了。”

“不只是超车,在F1里,你在跟车时寻找最渺小的干净气流。如果对手在路肩上,你尝试用多一点路肩,只为了让鼻翼得到干净的气流。但是变宽的赛车让你更难得到清洁的气流。即使拿掉下压力,光是这一点就让超车变难。之前可能不应该那么做。我们都要学着向前走。”

