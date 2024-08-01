红牛重臣维特利将担任未来奥迪F1领队

红牛竞技总监乔纳森·维特利将在2024赛季结束后，出任未来的奥迪F1车队领队。

机械师出身的维特利曾在贝纳通和后来的雷诺工作，2006年他从法国车队加入红牛后出任车队经历，近几年升任为竞技总监。2010至2013年红牛第一个四连冠时期，及过去两个赛季的统治，这位英国人功不可没，他对规则书的研究透彻屡屡帮助红牛在关键的裁决中全身而退。

红牛在本周四对外宣布车队与维特利18年“长久且成功”的关系将走到尽头，因为他将在未来接受新的挑战。不过，他将在本赛季余下十场比赛里继续担任现在的角色，力求帮助车队实现两个世界冠军的卫冕。

维特利成为阿德里安·纽维之后，第二个在今年做出离开红牛决定的人，后者最早可以于明年三月加入其他任何车队——尽管他尚未就个人未来做出任何决定。

可以理解的是，已经在F1从业近三十年的维特利近年来一直渴望实现承认车队“一把手”的抱负。今年年初，当霍纳深陷“邮件门”时，维特利就被视为潜在的接班人选。

2026年，奥迪将在全面接管索伯之后以制造商身份参加F1.一周之前，德国制造商突然宣布原F1项目CEO安德雷亚·塞德尔和首席代表奥利弗·霍夫曼将离任，由原法拉利领队马蒂亚·比诺托接替。红牛做出关于维特利声明的同一天，这位出生在瑞士洛桑的意大利人正式走马上任。

2024赛季前14场比赛过后，十支车队中唯有索伯没有任何积分，排名点滴。德国制造商对于塞德尔带领下车队糟糕的战绩和向其厂商车队过渡的进展很不满意，希望比诺托的到来能够帮助欣威尔的团队回到正确的道路上。维特尔将在2025赛季先进入“园艺假”，当他就职后将向比诺托汇报工作。

今年早些时候，索伯/奥迪已经宣布德国老将尼科·霍肯博格将在下赛季加入，而另一个席位至今没有落实。原本德国制造商向卡洛斯·塞恩斯发出邀约，但西班牙人刚刚宣布将在本赛季结束后加入威廉姆斯。可以理解的是，另一位车手人选主要将在其两位现任车手周冠宇和瓦尔特利·博塔斯之间产生。此外，目前担任索伯车队代表的亚历山德罗·阿鲁尼·布拉威，其未来去向目前也无法确定。