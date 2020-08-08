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维斯塔潘：霍肯伯格“绝对配得上”留在F1

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维斯塔潘：霍肯伯格“绝对配得上”留在F1
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2020年8月8日 下午8:38

马克斯·维斯塔潘对尼科·霍肯伯格在70周年大奖赛排位赛中获得第三名的表现赞不绝口，并且称他“绝对配得上”在F1比赛。

霍肯伯格连续第二个周末代替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹，驾驶Racing Point赛车参赛。

相比一周前他第一次驾驶RP20赛车在排位赛里获得第13名，德国人昨天一举成为两位梅赛德斯车手之外，发车位最靠前的车手，而且领先红牛的维斯塔潘。

排位赛后的新闻发布会上，霍肯伯格表示自上个银石周末以来，他“消化了对赛车的感觉”并“对本周末准备得好很多”。尽管如此，他声称自己只是“有信心进入前十”，“事先不可能那么预计并且也没预计到能够取得第三名”。

这是霍肯伯格自2016年奥地利大奖赛后个人最佳排位赛成绩。四年前他代表当时的印度力量获得第三，但在尼科·罗斯伯格因更换变速箱受罚后，前进到头排发车。

“尼科在排位赛里表现很惊人，”维斯塔潘在排位赛后被问及错过前三名时说，“他们在冬天完成了非常出色的工作，但我真心希望这能帮助尼科找到明年的位子，因为他绝对配得上在F1。”

“有些车手当前没有他那么出色，而他们在F1。希望这能助他一臂之力。首先我对今天排位赛对我们的发展并不十分高兴，但是我替尼科拿到第三名非常高兴。”

霍肯伯格在本周末第一、三节自由练习中，都排在新队友兰斯·斯特罗尔身前。而在Q3最后一个冲刺圈中，他超过了本周末驾驶赛车进步明显的雷诺车手丹尼尔·里卡多。

去年霍肯伯格与里卡多在雷诺搭档时，只有七次在排位赛中击败澳大利亚人。而对于前队友回归后第二场排位赛就战胜自己，现任雷诺车手开玩笑说：“’浩克’来了，我认为这个星期他热身完了，他感受不受束缚，准备大干一场。

“老实说，向他致敬。我们都知道那辆赛车是有能力的。我不想说只是那辆车的关系。他显然做得很出色，在沙发上做了很久之后，这可不容易。即使他是有经验的老将，做到这样也不容易。

“我不在乎别人说什么。向他致敬。他真的做得很出色。”

Nico Hulkenberg, Racing Point celebrates in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Renault F1

Nico Hulkenberg, Racing Point celebrates in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Renault F1

Photo by: FIA Pool

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相比之下，斯特罗尔取得第七的发车位，他在Q3里的个人最快圈比霍肯伯格慢了0.4秒之多。

德国人在本周四透露，他与围场里多位车队领队保持沟通，试图寻找明年回归获得全职的机会。

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔坦言，他确实觉得车队选择霍肯伯格顶替佩雷兹是“帮助”他。

萨弗诺尔说：“这让别人看到他可以通过赛车带来怎么样的发挥，只要他有那样的赛车。这是我们给他的帮助。余下的现在就看他自己了。我认为他已经帮到了自己，在这两场比赛里提高了速度。”

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Author Frankie Mao

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