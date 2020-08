维斯塔潘：霍肯伯格“绝对配得上”留在F1

霍肯伯格连续第二个周末代替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹,驾驶Racing Point赛车参赛。

相比一周前他第一次驾驶RP20赛车在排位赛里获得第13名,德国人昨天一举成为两位梅赛德斯车手之外,发车位最靠前的车手,而且领先红牛的维斯塔潘。

排位赛后的新闻发布会上,霍肯伯格表示自上个银石周末以来,他“消化了对赛车的感觉”并“对本周末准备得好很多”。尽管如此,他声称自己只是“有信心进入前十”,“事先不可能那么预计并且也没预计到能够取得第三名”。

这是霍肯伯格自2016年奥地利大奖赛后个人最佳排位赛成绩。四年前他代表当时的印度力量获得第三,但在尼科·罗斯伯格因更换变速箱受罚后,前进到头排发车。

“尼科在排位赛里表现很惊人,”维斯塔潘在排位赛后被问及错过前三名时说,“他们在冬天完成了非常出色的工作,但我真心希望这能帮助尼科找到明年的位子,因为他绝对配得上在F1。”

“有些车手当前没有他那么出色,而他们在F1。希望这能助他一臂之力。首先我对今天排位赛对我们的发展并不十分高兴,但是我替尼科拿到第三名非常高兴。”

霍肯伯格在本周末第一、三节自由练习中,都排在新队友兰斯·斯特罗尔身前。而在Q3最后一个冲刺圈中,他超过了本周末驾驶赛车进步明显的雷诺车手丹尼尔·里卡多。

去年霍肯伯格与里卡多在雷诺搭档时,只有七次在排位赛中击败澳大利亚人。而对于前队友回归后第二场排位赛就战胜自己,现任雷诺车手开玩笑说:“’浩克’来了,我认为这个星期他热身完了,他感受不受束缚,准备大干一场。

“老实说,向他致敬。我们都知道那辆赛车是有能力的。我不想说只是那辆车的关系。他显然做得很出色,在沙发上做了很久之后,这可不容易。即使他是有经验的老将,做到这样也不容易。

“我不在乎别人说什么。向他致敬。他真的做得很出色。”

Nico Hulkenberg, Racing Point celebrates in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Renault F1

Photo by: FIA Pool