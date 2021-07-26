维斯塔潘：限制性的F1与“印地赛车仍有很大的距离”

7月15日，F1在银石正式发布了其2022年赛车的全尺寸模型。

2022年的新车将降低车速，大比重的下压力将由底板产生，从而减少对干净气流的依赖，从而使得赛车之间能够更激烈地相互竞争。

在上周末的英国大奖赛之前，维斯塔潘承认2022年的F1赛车确实受到了更严格的限制，但也否认了这项运动正在向印地赛车靠拢的说法。因为后者的赛车除了减震器和阻尼器之外，几乎完全使用统一的规格。

“我认为我们与印地还有很大的句别，所以我认为这没什么，”当被Motorsport.com问及F1是否正变得越来越像印地赛车时，红牛车手回答道。

“但是，是的，我们会在未来几年看到他们的发展方向，知道什么是允许的，什么是不允许的。但就目前而言，批判它没有任何意义。我们得看看结果如何。”

维斯塔潘此前就曾透露他对于F1超车难的沮丧。因此他表示如果能够提升比赛的精彩程度，他并不介意赛车每圈慢个几秒。

“你看，我们总是想尽法子去提升单圈的速度，”维斯塔潘解释道。“然而现在要超车相当困难。不管怎样，我并不介意我们慢三到四秒，只要我们最后能呈现更好的比赛。总是要相互迁就。”

“当然，我明白就我们现在的赛车而言，如果你过弯那么快，刹车那么晚，那么很难超过别人或做类似的动作是理所当然的。是的，这很正常。”

“最终，是我们说我们需要一款不同的赛车，这样我们才能拥有更精彩的比赛。所以F1最终通过商讨后找到了这一解决方案。我很想知道明年的比赛情景会如何。”

翻译/小飞侠

Jack Harvey, Meyer Shank Racing Honda Photo by: Art Fleischmann