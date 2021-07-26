维斯塔潘：限制性的F1与“印地赛车仍有很大的距离”
By: Filip Cleeren
Co-author: Ronald Vording , Writer
红牛车手马克斯·维斯塔潘表示，尽管他对于受到更多限制的2022年新一代赛车并没有意见，但也否认了F1的发展方向正在朝着印地赛车规格接近的技术规则靠拢。
7月15日，F1在银石正式发布了其2022年赛车的全尺寸模型。
2022年的新车将降低车速，大比重的下压力将由底板产生，从而减少对干净气流的依赖，从而使得赛车之间能够更激烈地相互竞争。
在上周末的英国大奖赛之前，维斯塔潘承认2022年的F1赛车确实受到了更严格的限制，但也否认了这项运动正在向印地赛车靠拢的说法。因为后者的赛车除了减震器和阻尼器之外，几乎完全使用统一的规格。
“我认为我们与印地还有很大的句别，所以我认为这没什么，”当被Motorsport.com问及F1是否正变得越来越像印地赛车时，红牛车手回答道。
“但是，是的，我们会在未来几年看到他们的发展方向，知道什么是允许的，什么是不允许的。但就目前而言，批判它没有任何意义。我们得看看结果如何。”
维斯塔潘此前就曾透露他对于F1超车难的沮丧。因此他表示如果能够提升比赛的精彩程度，他并不介意赛车每圈慢个几秒。
“你看，我们总是想尽法子去提升单圈的速度，”维斯塔潘解释道。“然而现在要超车相当困难。不管怎样，我并不介意我们慢三到四秒，只要我们最后能呈现更好的比赛。总是要相互迁就。”
“当然，我明白就我们现在的赛车而言，如果你过弯那么快，刹车那么晚，那么很难超过别人或做类似的动作是理所当然的。是的，这很正常。”
“最终，是我们说我们需要一款不同的赛车，这样我们才能拥有更精彩的比赛。所以F1最终通过商讨后找到了这一解决方案。我很想知道明年的比赛情景会如何。”
翻译/小飞侠
Jack Harvey, Meyer Shank Racing Honda
Photo by: Art Fleischmann
shares
comments
Related video
Load comments
维斯塔潘：限制性的F1与“印地赛车仍有很大的距离”
shares
comments
Trending
沃尔夫：汉密尔顿的超车绝非“肮脏车手”所为
2021年7月24日
2022年新车设计引发车手不同反响
2021年7月23日
阿尔法·罗密欧或在2022赛季替换莱科宁和吉奥维纳兹
2021年7月23日
梅赛德斯在进行英国大奖赛庆祝前确认维斯塔潘平安无恙
2021年7月22日
2021年6月16日
壳牌：塞恩斯问答时间
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片
2023年F1工资帽新规详解
2020年11月11日
《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻
More from 红牛车队
Trending Today
Slide show
载入语音播放