维斯塔潘：阿隆索若不能获得好车，回到F1是“浪费时间”

阿隆索在2018赛季结束后离开了F1。之后，他收获了世界耐力锦标赛年度冠军和勒芒24小时的胜利，并试图拿下Indy 500的赛事冠军并且为达喀尔拉力赛的首秀做着准备。

不过，他不断地透露出他在物色2021赛季重回F1的机会，届时F1将启用新规则，同时几大顶尖车手的合约也将在下赛季到期。

红牛车队车手维斯塔潘表示他“绝对”欢迎阿隆索回归，但是他说：“你应该在确保有利的前提下才回归。”

“他是一名伟大的车手，如果他可以驾驶一辆具有竞争力的赛车回归，那么我很高兴能在比赛中见到他，荷兰人说，“否则我认为这对他来说只是浪费时间。而且我认为他自己也非常清楚这一点。”

阿隆索经历了连续四个失意的赛季——期间没有一次登上过领奖台——后离了迈凯伦车队，而他上次一次获胜要追溯到2013赛季。

这位两届世界冠军得主在2010-2014赛季效力法拉利期间，只收获了三个年度亚军。他在跃马的最后一年，由于车队在V6涡轮增压混合动力时代的开局不利而成绩受阻。

随着顶尖车手阵营中的维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿、瓦尔特利·博塔斯的合约将在2021赛季到期，梅赛德斯、法拉利和红牛车队均有车手席位变动的可能性。

“费尔南多显然是一位成绩斐然的车手，”汉密尔顿表示，“有意思的是过去也有车手回到F1，例如迈克·舒马赫。这也是我们一生所从事的事业。”

“我没有同费尔南多交谈过，因此我不知道他是如何想的，或者他是多么怀念这一切。但我认为对这项运动来说这不是一件坏事。”

“归根到底，有许多年轻的车手为成为F1车手而努力，但最终只有20个车手席位。他已经在F1有过一段成功的经历，如果没有其他年轻的车手冒尖，那么他将肯定会有一席之地。当前有些席位很有可能被替换，我非常欢迎他回归。”

翻译/七七